Marino dopo la sconfitta di Roma: "Una grande Atalanta, ora testa all'Europa League" - BergamoNews

Al termine della sconfitta incassata dall’Atalanta all’Olimpico contro la Roma ha parlato il direttore generale Umberto Marino: “La squadra ha fatto una grande partita e le statistiche lo dimostrano. Non abbiamo capitalizzato tutto ciò che abbiamo creato, per questo sono convinto meritassimo di più. L’atteggiamento della nostra squadra è cambiato, ma lo è anche quello degli avversari: basta vedere come si è difesa la Roma nel finale di gara.

Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze: i 47 punti con una partita ancora da giocare fanno capire il valore del nostro cammino. Le qualità di Zapata le conosciamo tutti, sappiamo che nel finale sarebbe stato utile. Ma era comunque difficile trovare degli spazi nei minuti conclusivi, per questo abbiamo provato a mettere Demiral lì davanti. C’erano due linee strette di difensori della Roma, era difficile trovare il pertugio per far passare il pallone in maniera differente”.

Sul cammino in Europa ha detto: “Arrivati a questo punto l’Europa League è quasi una Champions. Ci teniamo fortemente, così come vogliamo rimanere aggrappati al treno europeo anche in campionato. Siamo a due terzi della stagione, i punti hanno un peso specifico rilevante, con alcuni episodi girati in maniera diversa potevamo fare valutazioni diverse. La squadra non è stanca: l’ho vista determinata e vogliosa di raggiungere il pari. Giovedì vedremo una squadra con forza e determinazione: la squadra c’è e lo ha dimostrato sul campo. Ci è mancato davvero poco per raggiungere il risultato in casa della Roma“.

