La Marianna pro Ucraina: gli incassi di lunedì 7 marzo per l'acquisto di generi alimentari - BergamoNews

Bergamo. “Bergamaschi, andiamo a far colazione o a bere un caffè, poco costa e tanto vale!”. Questo è l’invito postato sul profilo Instagram de La Marianna, che per lunedì 7 marzo ha in programma un’iniziativa a sostegno alla popolazione Ucraina.

L’intero incasso della giornata del bar di Colle Aperto in Città alta, del Mariannalab di Curno e della pasticceria Camponuovo di Borgo Santa Caterina, saranno utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, che verranno poi spediti nelle zone colpite dall’attacco russo.

“La tragedia che sta colpendo l’Ucraina non può lasciarci indifferenti – si legge nel post -. Dopo due anni di pandemia, un popolo ora si trova a dover fronteggiare un ostacolo forse ancora più difficile. Alcuni dei nostri collaboratori provengono da quella terra e i loro occhi valgono più di mille parole per capire cosa vuol dire una guerra.

Nel nostro piccolo abbiamo pensato che dovevamo far qualcosa per aiutare migliaia di persone che ora hanno bisogno di aiuto. Anche il nostro”.

