Insider, Skyfall o Blade: Trinity? La tv del 5 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 5 marzo su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi formato famiglia”, condotto da Amadeus. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Un omicidio porta alla scoperta di un’organizzazione radicale che, per colpire simbolicamente il capitalismo americano, ha piazzato un ordigno esplosivo in un edificio nel Distretto finanziario di – New York…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà “Insider – Faccia a faccia con il crimine”. Roberto Saviano si troverà faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati saranno le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero, nel quale Roberto Saviano ci guiderà ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore in ogni puntata di Insider a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

Su La 7 alle 21.15 andrà in onda “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Skyfall”; su Italia1 alle 21.10 “Inside out”; su Rai4 alle 21.20 “Accerchiato”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Finalmente la felicità”; su Iris alle 20.55 “Il caso Thomas Crawford”; e su Italia2 alle 21.10 “Blade: Trinity”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “P.P.P. – Una vita corsara”. Per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Visioni traccia un ritratto dell’intellettuale italiano più lucido e profetico del suo tempo. Con Dacia Maraini, Filippo Timi, Ascanio Celestini e Massimo Recalcati il programma racconta la sua vita corsara, i luoghi, le contraddizioni e le passioni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer – Illusioni a Grand View”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

