Curno: troppo materiale, sospesa la maxi raccolta nel capannone della solidarietà - BergamoNews

Curno. Tanta, tantissima solidarietà per il popolo ucraino. “A causa della grandissima quantità di materiale che abbiamo ricevuto, dobbiamo sospendere la nostra raccolta” fino a lunedì 7 marzo. Lo fa sapere l’Associazione “Zlaghoda” che nel capannone di via Enrico Fermi 48 a Curno, messo a disposizione dall’imprenditore Ettore Fustinoni, ha organizzato una maxi raccolta di cibo, vestiario e medicinali.

“Non abbiamo intenzione di fermarci – precisano dall’associazione -. In questi due giorni costruiremo un’infrastruttura adeguata ad accogliere il grandissimo flusso di merci che abbiamo ricevuto; ci assicureremo che i nostri volontari lavorino in un ambiente sicuro e organizzato, e che tutte le vostre donazioni siano trasportate a destinazione”.

Del resto, portare beni di prima necessità in Ucraina non è affatto semplice. Yaroslava Vyshnevska, portavoce della comunità ucraina in Bergamasca e dell’associazione Zlaghoda, ha detto che il materiale partirà con dei tir organizzati dal consolato. I camion raggiungeranno i confini con l’Ucraina passando per Romania, Moldavia e Polonia. Altri, invece, li attraverseranno, raggiungendo le principali città del paese est europeo. “Nei prossimi giorni – concludono dall’associazione – metteremo a vostra disposizione dei contatti telefonici da cui potremo fornire indicazioni precise a tutti voi che ci state aiutando, coordinarci, e continuare a lavorare ancora meglio. Grazie di cuore per la vostra disponibilità e comprensione”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!