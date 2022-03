Covid, 285 positivi a Bergamo: "In Lombardia liste d'attesa più corte in ambito chirurgico" - BergamoNews

Altri 285 positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo nel bollettino di sabato 5 marzo. A fronte di 56.195 tamponi, è pari a 4.226 il numero dei nuovi contagi in Lombardia, con un tasso di positività in lieve discesa al 7,5% (venerdì era al 7,7%). Il numero dei ricoverati è in calo sia nelle terapie intensive (-8, 81) che nei reparti (-45, 849). Sono 32 i decessi.

Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.389 casi, a Brescia 489, a Como 314, a Cremona 166, a Lecco 104, a Lodi 86, a Mantova 224, a Monza e Brianza 343, a Pavia 208, a Sondrio 68 e a Varese 381.

Le performance degli ospedali lombardi, nonostante la pandemia, sono notevolmente migliorate negli ultimi due anni, tanto che in ambito chirurgico oncologico, oltre tre cittadini su quattro ricevono le prestazioni chirurgiche nei tempi previsti. Lo rivela l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, in base all’attività di monitoraggio e controllo sul livello dei servizi offerti e sulle performance delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare per quanto riguarda il problema annoso delle liste d’attesa.

Una volta ridotta l’incidenza della pandemia è stato disposto un progressivo piano di rientro delle prestazioni sanitarie che ha già prodotto in sei mesi il recupero di oltre 17.000 ricoveri chirurgici non oncologici e oltre 530.000 prestazioni ambulatoriali, prevalentemente visite e radiologia. Si parla di oltre 67.000 ricoveri all’anno, dei quali oltre 41.000 (il 62% sul totale) sono effettuati negli ospedali pubblici. Il risultato di questa attività di monitoraggio e controllo ha determinato un incremento dei risultati che, partendo dal circa 60% , riferibile al biennio 2019-2020, risulta oggi superiore al 75%.

