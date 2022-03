Bosco della Memoria, 80 betulle dell'Himalaya: prende forma l'installazione di Giuseppe Penone - BergamoNews

Bergamo. Sta prendendo forma l’installazione del maestro Giuseppe Penone, donata dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti onlus al Comune di Bergamo, che verrà svelata venerdì 18 marzo prossimo al Bosco della Memoria, in occasione della seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

In questi giorni sono state, infatti, piantumate le betulle che, assieme all’opera marmorea, andranno a completare l’installazione artistica. Il boschetto, costituito da circa 80 betulle (Betula utilis/Betulla dell’Himalaya di una dimensione che varia da 14/16 a 16/18 cm di circonferenza) provenienti da vivai toscani, ricopre un’area di oltre 2 mila metri quadrati, andando a costituire uno spazio di pregio e particolarmente simbolico all’interno del Parco Martin Lutero alla Trucca e del Bosco della Memoria, il “monumento vivo” voluto e realizzato dal Comune di Bergamo per commemorare le vittime del covid19 in città.

“Abbiamo accolto con particolare piacere la scelta del maestro Penone di circondare la scultura di un importante elemento naturale e di considerare come opera tutto l’insieme – spiega Marzia Marchesi, assessore al Verde pubblico – . Il Bosco della Memoria, che abbiamo scelto fosse il simbolo della rinascita del nostro territorio dopo la prima ondata pandemica, si arricchisce così di valore e di significato sotto ogni punto di vista. Al prestigio che l’installazione porta al luogo e alla città, di cui siamo profondamente grati alla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, si aggiunge infatti il significativo arricchimento del patrimonio verde del Bosco che, come sappiamo, prevede già circa 800 tra alberi e arbusti. Sono certa che, a completamento dei lavori di tutta l’area nei prossimi mesi, potremo considerare questa come un’opera davvero monumentale e corale della città e per i cittadini”.

