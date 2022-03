Bergamo, negli spazi Caritas 65 profughi ucraini: "Chi accoglie in casa mantenga l'impegno" - BergamoNews

Bergamo. “Non sappiamo quanto durerà la guerra. Ora c’è una grandissima onda di solidarietà, ma chi accoglie queste persone a casa deve sapere che può essere un impegno da mantenere sul medio o lungo periodo”.

L’appello che lancia don Roberto Trussardi, direttore della Caritas di Bergamo, può sembrare scontanto, ma non lo è affatto. “Alle famiglie che aprono le porte ai fratelli ucraini non posso che dire grazie – premette -, ma l’accoglienza non è un qualcosa da prendere a cuor leggero, sull’onda dell’emotività. Il conflitto potrebbe durare settimane, forse mesi. Queste persone potrebbero avere bisogno di un tetto per parecchio tempo”.

Insomma, l’invito del sacerdote è quello di prendere una decisione responsabile, consapevole, che vada oltre le buone intenzioni. Essere disponibili ad ospitare per pochi giorni potrebbe non bastare. O rivelarsi addirittura controproducente, creando ulteriore instabilità in chi sta già vivendo una situazione di grossa difficoltà. “Va da sè – osserva don Roberto – che non ci può liberare di queste persone appena ci si accorge di non poterle più ospitare”. Per motivi economici, ambientali o altro.

Offerte di disponibilità arrivano – formalmente e informalmente – da tutta la provincia, alla Caritas come ai Comuni. A Urgnano, Katya, 25 anni, è arrivata insieme al figlio di 8 mesi da Khmelnytskyi: zaino in spalla, ha percorso dieci chilometri a notte fonda spingendo il passeggino insieme al marito, che ha salutato prima di oltrepassare la frontiera. È salita su un pullman dopo l’altro prima di riabbracciare la mamma, Natalia, ed essere accolta da una signora a Cologno al Serio. A Solto Collina, sulle sponde del lago d’Iseo, 5 profughi in fuga dall’invasione russa hanno trovato ospitalità presso due famiglie, ha fatto sapere il sindaco Maurizio Esti, che destinerà all’emergenza l’indennità del mese di marzo. A Rovetta, in Valle Seriana, tre donne e due bambini sono stati accolti da un privato. “Ma visti gli spazi ridotti – precisano dal Comune – troveremo un’altra sistemazione”. A Bergamo, un’avvocatessa si è offerta di ospitare tre donne e i loro 5 bimbi. Ma sono solo alcuni esempi.

Del resto i numeri dell’esodo sono in continua evoluzione, fotografare la situazione non è semplice. La Caritas di Bergamo ha stimato l’arrivo di circa 5 mila persone dall’Ucraina, ma potrebbero essere molte di più. Venerdì sera, 4 marzo, erano oltre 60 i profughi ospitati nelle strutture dell’ente: 24 al monastero Matris Domini di via Locatelli, 40 negli spazi del Seminario, già al completo. La maggior parte attraversano il confine della Polonia o della Romania. Poi si mettono in coda alla frontiera a piedi, con i propri bambini per mano e un bagaglio leggero. Come hanno fatto alcune mamme under 30, arrivate in città con i figli di 2, 3 anni al massimo. Qualcuno, pur di non abbandonarlo, si è portato dietro anche il cagnolino. Altri dei profughi ospitati nei giorni scorsi, invece, si sono già rimessi in viaggio. Più di uno verso il Regno Unito.

In totale, tra parrocchie e privati sono stati offerti alla Caritas circa 200 posti letto, suddivisi in 43 appartamenti. Altri 35 posti sono liberi negli appartamenti destinati all’accoglienza prefettizia. Chi volesse mettere a disposizione la propria casa, o semplicemente proporsi come volontario, può scrivere all’indirizzo emergenzaucraina@caritasbergamo.it. “Stiamo facendo il possibile, riceviamo centinaia di mail al giorno ma siamo in pochi a occuparcene – osserva don Roberto Trussardi -. E no, non facciamo miracoli”.

© Riproduzione riservata

