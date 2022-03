Atalanta a Roma, l'ostacolo Mourinho prima del Bayer: c'è da "vendicare" il 4-1 dell'andata - BergamoNews

Bergamo. Cinque partite in quindici giorni, tra campionato ed Europa League: alcune ad alto, altissimo coefficiente di difficoltà. Sabato 5 marzo parte alle 18 il tour de force dell’Atalanta. Avversaria la Roma di Josè Mourinho, distante solo tre punti e che all’andata strapazzò i nerazzurri 4-1. Una gara già di per sé delicata, ancor di più se precede l’andata del doppio impegno di coppa contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Nel mezzo la gara contro il Genoa e la trasferta di Bologna. Entrambe da non sbagliare.

I ragazzi del Gasp vengono da un pirotecnico e rotondo successo ottenuto ai danni della Sampdoria (4-0) che ha fatto seguito alla vittoria portata a casa in Grecia contro l’Olympiacos. Dopo qualche mese di incertezze tra le mura amiche, i nerazzurri sono tornati a far gioire il pubblico del Gewiss Stadium. L’obiettivo, ora, è trovare quella continuità di risultati mancata da gennaio in avanti.

Di fronte ci sarà una Roma quadrata, sostica da affrontare che in campionato non perde da quasi sessanta giorni. L’ultima volta che la squadra dello Special One ha issato bandiera bianca è stata al cospetto della Juventus.

Nella gara d’andata i capitolini hanno espugnato la tana bergamasca con la doppietta di Abraham e i gol di Zaniolo e Smalling. Solo l’autogol dell’ex Cristante aveva temporaneamente riportato in gara i bergamaschi a fine primo tempo. All’Olimpico, però, l’Atalanta dovrà giocare un match completamente diverso, soprattutto a livello mentale, cercando di aggredire sin da subito l’avversario senza lasciargli troppa iniziativa.

Per tornare da Roma con il bottino pieno, Gasperini dovrebbe schierare Musso tra i pali, Djimsiti, Demiral e Palomino in difesa (vista l’assenza di Toloi per squalifica). A centrocampo Maehle, Freuler, De Roon e Zappacosta. Sulla trequarti Koopmeiners e Pasalic a sostegno di Boga. Si candida per una maglia da titolare anche Muriel, che rientra dall’infortunio. Solo panchina per Malinovskyi, non al meglio per un problema al polpaccio.

La risposta di Mourinho: Rui Patricio in porta, Karsdorp, Mancini, Smalling e Vina nel pacchetto arretrato. I mediani saranno Cristante e Oliveira, dietro al terzetto offensivo composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Da unica punta agirà l’inglese Abraham.

