Al Donizetti domenica in famiglia con "La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni" - BergamoNews

Bergamo. È con lo spettacolo La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni che al Teatro Donizetti, domenica 6 marzo alle 18, i più piccoli e le loro famiglie potranno trascorrere una giornata in compagnia della musica di Rossini: arriva infatti a Bergamo la produzione di Opera Education AsLiCo, con la regia di Daniele Menghini, tratta dal capolavoro buffo del genio di Pesaro con il format Opera domani, ideato per una visione partecipata dei grandi titoli del repertorio lirico. Le famiglie potranno inoltre partecipare al Family Lab che si terrà alle 16 sempre al Teatro Donizetti, per conoscere musiche e coreografie da poter poi eseguire durante l’opera e interagire così con lo spettacolo.

Nella regia ideata da Daniele Menghini, il padre di famiglia Don Magnifico – che si trova ormai sul lastrico dopo aver sperperato tutta l’eredità di Cenerentola per soddisfare i capricci delle figlie – trasforma il suo palazzo in un Grand Hotel, con la speranza di risollevare le finanze della casa. Ritagliandosi il ruolo di concierge, obbliga Cenerentola a vestire gli abiti della cameriera e ne fa la sua serva, concedendo alle figlie Clorinda e Tisbe di vivere da eterne vacanziere, servite e riverite dalla povera sorellastra. Un bel giorno, la visita inaspettata di un ospite speciale cambierà le sorti della fanciulla maltrattata: il principe Ramiro in persona, accompagnato dal cameriere Dandini, ha scelto proprio il famoso Salone delle delizie del Grand Hotel per dare un gran ballo e sposare così la fanciulla dal cuore più puro di tutto il regno. Cenerentola con la sua bontà riuscirà a conquistare il cuore del principe, aiutata dal buon Alidoro, il pony express dei sogni che sfreccia in lungo e in largo per il regno, realizzando i desideri dei cuori gentili.

“La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni vuole raccontare – spiega Menghini – la bellezza del viaggio che ognuno di noi è chiamato ad intraprendere per realizzare la propria felicità. Un’avventura che ci porta a scoprire il valore fondamentale dell’incontro con l’altro, superando pregiudizi e diffidenze. Un viaggio coloratissimo e spensierato a bordo di un ascensore da fiaba, che inizia in un Hotel e finisce tra le nuvole”.

Sul podio dell’Orchestra 1813 ci sarà Enrico Lombardi che dirigerà il cast vocale composto da Don Pierluigi D’Aloia (Don Ramiro), Alfonso Michele Ciulla (Dandini), Matteo Mollica (Don Magnifico), Deborah Solange Martinez (Clorinda), Elena Pervoz (Tisbe), Arina Alexeeva (Angelina), Nicola Ciancio (Alidoro). Le scene dello spettacolo sono ideate da Scene Davide Signorini, i costumi Nika Campisi e le luci da Gianni Bertoli.

I biglietti sono in vendita sia presso la biglietteria del Teatro Donizetti aperta dal martedì al sabato dalle 13 alle 20, che sul sito www.teatrodonizetti.it

Domenica in famiglia al Donizetti con “La Cenerentola. Gran Hotel dei sogni”

da La Cenerentola. Musica di Gioachino Rossini

Libretto di Jacopo Ferretti

Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

Don Ramiro Pierluigi D’Aloia

Dandini Alfonso Michele Ciulla

Don Magnifico Matteo Mollica

Clorinda Deborah Solange Martinez

Tisbe Elena Pervoz

Angelina, sotto il nome di Cenerentola Arina Alexeeva

Alidoro Nicola Ciancio

Lobby Boys Elia Galeotti, Domenico Luca, Duccio Zanone

Direttore Enrico Lombardi

Regia Daniele Menghini

Scene Davide Signorini

Costumi Nika Campisi

Luci Gianni Bertoli

Assistente alle regia Andrea Piazza, Martin Verdross

Orchestra 1813

Produzione AsLiCo

in coproduzione con Théâtre des Champs-Elysées e Opéra de Rouen

Biglietteria

Piazza Cavour, 15 –Bergamo

T. 035 4160601/602/603;

martedì-sabato, ore 13-20

Per informazioni e dettagli sugli spettacoli:

