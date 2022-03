A Bergamo il murale antiviolenza: un Qr Code mette in contatto con l'associazione Aiuto Donna - BergamoNews

Bergamo. Grazie a un QR Code da inquadrare con lo smartphone mette in contatto con Aiuto Donna, l’associazione anti violenza attiva nella Bergamasca. Realizzato con una vernice speciale, rappresenta anche un aiuto per l’ambiente, in quanto “cattura” gli agenti inquinanti per restituire aria pulita.

Alla Fiera di Bergamo è stato inaugurato sabato mattina, 5 marzo, ‘Il Labirinto della Rosa’, murales promosso da JTI Italia e Save The Planet insieme a Promoberg e in collaborazione con l’associazione Aiuto Donna per promuovere i temi della lotta contro le violenze alle donne e della sostenibilità ambientale.

L’opera è stata realizzata dalla giovane writer Elisa Veronelli, 30enne di Lecco.

L'artista Elisa Veronelli con il presidente di Promoberg, Fabio Sannino

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!