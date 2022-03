Solto Collina, l'amministrazione: "I compensi di marzo a favore dell'Ucraina" - BergamoNews

Solto Collina. “L’amministrazione comunale di Solto Collina devolverà l’indennità di marzo a favore della crisi in Ucraina”. Lo annuncia il sindaco Maurizio Esti, invitando i colleghi bergamaschi a fare altrettanto.

“Abbiamo aperto un conto corrente ad hoc – spiega -. Tutte le amministrazioni interessate possono chiederci informazioni e partecipare. Da quanto siamo stati eletti, abbiamo sempre lasciato la nostra indennità al sociale o per l’abbellimento del paese. Questa volta – aggiunge – abbiamo deciso di non lasciarla nelle casse del Comune, ma devolverla in favore dell’emergenza”.

Nel piccolo paese del lago Iseo sono finora arrivate 5 persone dall’Ucraina, fa sapere il sindaco. “Non abbiamo strutture comunali per ospitarle – precisa -, ma due famiglie si sono messe a disposizione e per questo le ringrazio”.

L’assessorato ai servizi sociali ha anche organizzato un punto raccolta, sempre per aiutare la popolazione ucraina, in collaborazione con l’associazione “Il Faro”: chi vorrà, sabato 5 e mercoledì 9 marzo potrà presentarsi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 nella sede della Protezione Civile in via San Rocco: servono vestiti, coperte, cerotti, garze, fasce, disinfettanti, pannolini, latte in polvere e cibo in scatola.

Solto Collina è uno dei 17 Comuni della Bergamasca che nel 2022 andranno al voto. “Se mi ricandido? Ho ancora qualche perplessità – taglia corto il sindaco, in questi anni al centro di alcune polemiche -. Se riesco a risolverle, posso dirmi pronto”.

