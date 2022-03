Roma-Atalanta, c'è anche Malinovskyi tra i 21 convocati da Gasperini - BergamoNews

Bergamo. C’è anche Malinovskyi tra i 21 convocati da mister Gian Piero Gasperini per la trasferta dell’Atalanta a Roma (si gioca domani alle ore 18).

Ruslan ha quindi superato il problema al polpaccio destro che gli aveva impedito di scendere in campo lunedì contro la Sampdoria, quando il suo nome figurava già nell’elenco degli undici titolari schierati da Tullio Gritti (con Gasp squalificato). E allora era stato rimpiazzato al volo con Mario Pasalic, che dopo 6 minuti aveva fatto gol (9 in campionato, miglior cannoniere atalantino stagionale come Zapata).

Stavolta invece è squalificato Toloi, per cui la fascia di capitano passerà a Freuler, mentre potranno rientrare dopo lo stop per un turno Demiral e Djimsiti.

Saranno ben 42mila gli spettatori che riempiranno l’Olimpico per la sfida che vale un po’ di Europa tra Roma e Atalanta, mentre saranno 200 i tifosi bergamaschi al seguito della squadra.

Sabato 5 marzo ma un paio d’ore prima (alle 15,30) scenderà in campo anche il Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell’Atalanta giovedì 10 marzo a Bergamo: a Monaco di Baviera, il Bayer sarà impegnato contro la capolista Bayern.

