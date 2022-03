Pizzaballa: "Atalanta viva, che bravo quel Koop" - BergamoNews

“Ho ammirato una squadra viva: l’Atalanta sembra tornata ai tempi belli, come corsa, aggressività. È stato piacevole vederla”.

Non è uno spettatore che si entusiasma a priori, Gigi Pizzaballa, anzi a volte è anche abbastanza critico, se deve dire quello che pensa lo dice. Perciò se esprime un giudizio positivo, il doppio ex della sfida di sabato 5 marzo tra Roma (vittoria in Coppa Italia nel 1969, “con Herrera”) e Atalanta (Coppa Italia conquistata nel 1963) vuol dire che davvero la Dea gli è piaciuta, al di là della pochezza dell’avversario, di una Samp apparsa un po’ arrendevole. Ma allora, nelle precedenti partite in cui i nerazzurri sembravano avere un po’ il freno tirato, poteva essere anche per un carico di preparazione, per avere la squadra pronta alla volata di primavera? La risposta del portierone è ni: “Non so che programmi possano avere, ma può essere conoscendo Gasperini e il suo staff che abbiano caricato la squadra in un momento di sosta e che se ne possano sentire adesso i benefici. Poi certo che…”

Dica pure. “Avete visto la partita tra Fiorentina e Juve in Coppa Italia? I viola sembravano padroni del gioco, tante occasioni, poi all’ultimo tiro cross viene fuori quell’autogol: il calcio è così, non è detto che a volte si vinca giocando meglio”.

Nello stesso tempo Pizzaballa valuta la prestazione dell’Atalanta contro la Samp e aggiunge: “Però lunedì abbiamo visto una squadra rapida, capace di sfruttare molto bene le ripartenze pur mancando giocatori importantissimi. Era una squadra tonica, ho visto anche Pessina tornare nella condizione brillante che conoscevamo”.

Sabato la Roma dovrà pur provare ad attaccare e magari concederà qualcosa…

“Loro devono fare risultato, se vogliono sperare nell’aggancio o avvicinarsi alla zona Champions. Noi siamo maestri fuori casa, sappiamo attendere se è il caso e colpire. Poi alla Roma qui è andato tutto bene, hanno fatto anche quattro gol, a noi ne basterebbero anche solo due per vincere. Mentre a loro il pari non basta”.

Forse l’unico un po’ sottotono con la Samp è stato Boga?

“Eh, si pensava di vedere un giocatore più incisivo, spero che non sia solo quello che abbiamo visto lunedì. Bisogna anche trovare la posizione giusta per utilizzare al meglio le sue qualità. Giusto che il Gasp lo faccia muovere per non dare un punto fisso. E poi adesso c’è quel Koopmeiners: non ci si aspettava uno così, lui parte, torna, chiude a centrocampo e un momento dopo lo trovi che entra in area. Ha calcio, ha qualità. Per il gioco dell’Atalanta e per la sua mentalità uno così è l’ideale”.

Di Miranchuk cosa dice, Pizzaballa?

“Si vede che lui c’è, vero che quando è pressato fa un po’ fatica, però appena ha un minimo di spazio ha movimento, ha dribbling. E’ stato un bene tenerlo, così si può valutare meglio”.

Pasalic finto centravanti?

“È un centrocampista che sa attaccare molto bene, al momento opportuno lo trovi in area e lo fa bene perché poi sa creare spazio per inserirsi, lui o un altro. Ha testa, gioca bene. Quando hai centrocampisti che sanno trattare bene la palla sei già avanti, lunedì sembrava un allenamento tanto era superiore l’Atalanta”.

Cosa ci si può aspettare dalla Roma?

“È una squadra pazza, va a giornate e speriamo non sia quella giusta. Abraham è un cavallone, se ha spazio ti fa male, però se gli fai sentire la marcatura di Palomino non so se può fare quello che vuole. Credo” continua Pizzaballa “che per l’Atalanta sarà la classica gara in cui il centrocampo fa subito blocco e la squadra si tiene pronta a ripartire. Anche per tenere a distanza in classifica la Roma”.

Ma cosa pensa Pizzaballa dell’Atalanta americana?

“La società ha visto questa opportunità, sembra che vada bene per il futuro dell’Atalanta e auguriamoci che sia così. Dispiace come bergamaschi, però adesso non possiamo dare già un giudizio, aspettiamo qualche mese e vediamo”.

© Riproduzione riservata

