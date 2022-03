Le onde d'urto come terapia per le patologie ossee, muscolari e tendinee - BergamoNews

Spesso si sente parlare delle onde d’urto focalizzate come possibile soluzione a determinate patologie ossee, muscolari o tendinee. Di cosa si tratta? Come funzionano? Per saperne di più ci siamo rivolti al Dr. Nicola Taiocchi, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione di Habilita.

«La terapia consiste nell’utilizzo di onde acustiche pressorie erogate da un particolare generatore. Questa emissione viene convogliata, grazie all’utilizzo di una parabola, in un punto specifico di piccole dimensioni chiamato fuoco: in questa area si concentra la massima espressione dell’energia».

In che modo agiscono le onde d’urto sul nostro organismo?

«Il trattamento con le onde d’urto genera una risposta biologica da parte del tessuto che viene stimolato, provocando una neoangiogenesi a livello osseo, tendineo e cutaneo. In questo modo si agevola un miglior afflusso di sangue, riducendo i fenomeni infiammatori e stimolando il trofismo locale».

Quando è necessario fare ricorso alle onde d’urto focalizzate?

«La lista di patologie che possono essere indicate per un trattamento con le onde d’urto focalizzate è molto lunga. Da pseudoartrosi e ritardi di consolidamento delle fratture, ad algodistrofie e osteonecrosi, da tendinopatie ed entesopatie, a borsiti traumatiche o microtraumatiche, da lesioni muscolari a patologie urologiche, per finire con aderenze cicatriziali e altre patologie ossee e legamentose».

Chi stabilisce la necessità di questo trattamento?

«L’inquadramento clinico e diagnostico (ottenuto attraverso esami come la risonanza magnetica, l’ecografia o gli RX) sono effettuati da un medico specialista (fisiatra o ortopedico) che prescrive un ciclo di sedute all’interno di un progetto riabilitativo. Solitamente ogni ciclo prevede tre sedute a cadenza settimanale».

Quante sedute è consigliabile effettuare?

«Solitamente si consiglia un ciclo di tre sedute per poi valutare l’andamento clinico del paziente, in base al quale si può anche prescrivere un secondo ciclo».

Quanto dura una singola seduta?

«Ogni seduta ha una durata che non supera i 20 minuti. Spesso è la terapia di primo approccio nella gestione delle patologie tendinee, particolarmente diffuse nella popolazione. La terapia è molto efficace».

Ci sono delle controindicazioni alle onde d’urto focalizzate?

«Le onde d’urto focalizzate non vanno mai eseguite su donne in gravidanza, in caso di presenza di strutture sensibili (encefalo, midollo spinale, gonadi) nel campo focale, di patologie tumorali, focolai settici acuti e tromboflebiti nel campo focale, coagulopatie non compensate».

In Habilita il servizio di onde d’urto focalizzate è disponibile nelle sedi di Zingonia, Sarnico, Bergamo, Osio sotto, Clusone e Albino.

Per informazioni:

T 035 4815515

www.habilita.it

