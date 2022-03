Italy: Travel restrictions lifted! No more quarantine to enter in Italy from abroad - BergamoNews

New rules for international travel to Italy will enter into force starting from March 1st. Italian Ministry of Health’s Ordinance stated that travelers entering Italy form abroad – EU and non EU countries – are exempted from quarantine if are vaccinated or recovered form covid-19 or have a negative swab test.

For any further information please click on the button:

ITALIAN MINISTRY OF HEALTH’S WEBSITE

