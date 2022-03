Il Centro Medicina Complementare Bergamo compie un anno dall’apertura - BergamoNews

Una risorsa importante per il comune di Albano Sant’Alessandro e il territorio bergamasco, in un periodo difficile per il Sistema Sanitario, con l’obiettivo di unire la medicina tradizionale con la medicina complementare tramite l’impiego di modalità terapeutiche innovative e all’avanguardia. Il Centro si trova ad Albano Sant’Alessandro facilmente raggiungibile con mezzi privati in quanto consta di un ampio parcheggio adiacente la struttura e tramite mezzi pubblici con una comoda fermata attigua.

All’interno la struttura consta di una confortevole sala d’attesa che prosegue in un ‘labirinto’ di studi medici situati su due piani, una palestra adibita alla riabilitazione, una zona che ospita l’ambito radiodiagnostico e una sala che per vari corsi. I servizi offerti dal Centro di dividono principalmente in tre ambiti: Visite mediche specialistiche, Diagnostica per immagini e Settore riabilitativo.

Le visite specialistiche comprendono: Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Gastroenterologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia, Diabetologia, Medicina dello Sport, Omotossicologia, Medicina estetica, Fisiatria, Psicologia, Logopedia, Biologo nutrizionista, Ozonoterapia e Agopuntura.

Riadiodiagnostica con: Radiografie, Mammografie, Moc, Ecografie.

Riabilitazione composta da: Fisioterapia, Osteopatia, Massoterapia, Terapie Fisiche (tecar, ultrasuoni, tens, magneto, laser), Fisioestetica e Elastocompressione. Inoltre a sostegno delle necessità attuali, nel corso di questo anno pandemico, offre un servizio di tamponi rapidi antigenici dal lunedì alla domenica solo con prenotazione.

Il Centro Medicina Complementare Bergamo è aperto per tutti gli altri servizi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, con orario continuato, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Per maggiori informazioni: 0353059184 ; info@centromcbg.it

Il Centro Medicina Complementare Bergamo compie un anno

ARTICOLO A CURA DI CENTRO DI MEDICINA COMPLETAMENTARE BERGAMO

