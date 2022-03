Il Balletto di Milano in scena a Lovere con il suo “Bolero” - BergamoNews

Lovere. Appuntamento con la grande danza del Balletto di Milano che sabato 5 marzo alle 21 porterà al Teatro Crystal di Lovere una delle sue produzioni di maggior successo: La vie en rose… Bolero.

La serata si apre con la coreografia di Adriana Mortelliti su celebri canzoni francesi. Intramontabili ed indimenticabili successi di Edith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand e, soprattutto, Charles Aznavour cui il tour è dedicato, sono magistralmente interpretati dai danzatori dell’ensamble, elegantissimi in Armani, Max Mara e Atelier Bianchi Milano, che “raccontano” le storie di tutti i giorni. E cosi ci si diverte, ci si stupisce e soprattutto ci si emoziona nel crescendo coreografico che culmina in Dans te bras di Aznavour. Un sottofondo musicale inconfondibile anticipa la seconda parte, il celeberrimo Bolero di Ravel. Corpi sinuosi prendono vita sul coinvolgente ritmo ossessivo che trascina in quel mondo di seduzione di cui il brano del compositore francese è simbolo.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie piu prestigiose. Riconosciuto da MIBACT, titolare di Riconoscimento di Rilevanza Regione Lombardia e sostenuto dal Comune di Milano, il BdM svolge la propria attivita nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia e Marocco. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali (Teatro alla Scala, Accademia Vaganova, École Supérieure di Cannes, Tanz Akademie Zurich, Palucca Hochschule…) e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee.

Per ulteriori informazioni: www.ballettodimilano.com

© Riproduzione riservata

