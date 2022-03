DigEducati è tra i finalisti del Premio Nazionale per le Competenze Digitali. Si vota online fino al 15 marzo. - BergamoNews

È entrata nel vivo la corsa verso il Premio Nazionale per le Competenze Digitali (parte di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale per la riduzione del digital divide), promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio e realizzato con la collaborazione di Formez PA che intende mettere in luce le migliori iniziative di sviluppo delle competenze digitali per i cittadini e le scuole italiane.

DigEducati, il più grande progetto di alfabetizzazione digitale e di contrasto alla povertà educativa della provincia di Bergamo, inaugurato ad ottobre 2021 da Fondazione della Comunità Bergamasca e dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni di città e provincia, è tra i 22 finalisti della prima edizione del Premio, nella categoria “Digitale nell’educazione per le scuole”, dopo essere stato selezionato tra 120 progetti presentati da imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore.

Fino al 15 marzo è aperta la fase delle votazioni online sulla piattaforma ParteciPa

(al link https://partecipa.gov.it/processes/premiocompetenzedigitali/f/76/proposals/1233). Accanto alle FAQ, nel menu, è possibile aprire la sezione “VOTA I FINALISTI”, dove sono presenti le schede e i video di presentazione dei diversi progetti. Per esprimere il proprio voto è necessario possedere le credenziali SPID, il sistema di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La premiazione del progetto vincitore si terrà alla fine di marzo, e il voto espresso dal pubblico in questi giorni avrà la duplice funzione di concorrere a individuare il vincitore del Premio e di assegnare la menzione speciale “Il più votato dal pubblico online”.

DigEducati – sostenuto da Fondazione Cariplo e dall’Impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – promuove, per il triennio 2021-2024, attività di accompagnamento dei più piccoli – e dei loro adulti di riferimento, genitori, familiari, educatori ed insegnanti – alla conoscenza e all’utilizzo consapevole della rete e degli strumenti digitali. È supportato da un’ampia rete di partner: 14 Ambiti Territoriali, la Conferenza dei Sindaci, la Rete Bibliotecaria Bergamasca, Cooperative Sociali, l’Università degli studi di Bergamo, Istituti Scolastici ed Enti del Terzo Settore, con una piattaforma online dedicata e decine di tutor ed educatori impegnati in 28 Punti di Comunità in tutta la provincia di Bergamo.

«La fase di votazione online del Premio Nazionale per le Competenze Digitali è un bel momento per sostenere insieme un progetto che vede coinvolte in modo capillare moltissime realtà del territorio – commenta Giuseppe Guerini, vicepresidente di Fondazione della Comunità Bergamasca – Le votazioni sono aperte a tutti: non solo a chi – familiari, amici, adulti di riferimento dei piccoli partecipanti – in questi mesi sta entrando direttamente in contatto con DigEducati, e non solo ai bergamaschi ma a tutti coloro che desiderano sostenere un’iniziativa che ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei più piccoli. Invito dunque a visitare la piattaforma ParteciPa, a conoscere e a far conoscere DigEducati. È una bella occasione per coinvolgere una comunità sempre più ampia attorno ai progetti della Fondazione: più che il Premio in sé, la vera vittoria consisterà proprio nel dare a DigEducati una buona visibilità e nel rafforzare sempre più la partecipazione ad un’iniziativa di contrasto alla povertà educativa e al divario digitale tra le giovani generazioni».

