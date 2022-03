Cineforum 2022, ecco il programma - BergamoNews

Nonostante le difficoltà causate dal perdurare della situazione pandemica, grazie alla consolidata collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Romano di Lombardia e l’Oratorio S. Filippo Neri, è stato possibile riprogrammare per l’anno in corso il Cineforum, consueto appuntamento della primavera romanese che si era interrotto dopo la prima proiezione del 2020, proprio a causa della situazione d’emergenza.

Per cinque mercoledì al Cineteatro Sala Mons. Rivellini, a partire dal 9 marzo, potremo ritornare ad assaporare insieme il piacere del cinema d’autore.

Quest’anno è stata introdotta una novità, le proiezioni verranno contestualizzate da Gabriele Lingiardi, esperto cinematografo, che avrà il compito di avvicinare quanto più lo spettatore alla pellicola affinchè possa vivere a pieno l’esperienza di cosa significhi fare cinema.

“Riprendiamo da dove eravamo rimasti, con ancor più desiderio di cogliere in ogni iniziativa che organizziamo l’opportunità di creare comunità. Anche la visione di un film insieme può diventare un’esperienza aggregativa, soprattutto oggi che ci lasciamo alle spalle un periodo vissuto in gran parte in solitudine anche di fronte al piccolo schermo”. Hanno commentato L’assessore Chiara Brignoli e don Loris Fumagalli che insieme hanno condiviso la necessità di unire ancora le forze per vivacizzare e dare sempre maggior senso all’iniziativa.

L’ingresso ad ogni singola proiezione avrà il costo di cinque euro ma sarà possibile anche abbonarsi per l’intera rassegna e per favorire la partecipazione dei più giovani verrà applicata una riduzione agli under 18 e agli studenti universitari.

Per la prenotazione e l’acquisto del singolo biglietto sarà possibile procedere on-line. Per sottoscrivere l’abbonamento è possibile recarsi presso la Biblioteca Comunale e presso la segreteria dell’Oratorio S.F. Neri nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. E’ inoltre possibile abbonarsi direttamente presso il Cineteatro Mons. Rivellini durante le serate di proiezione cinematografica tuttora in corso.

Per chi è ancora in possesso della tessera Cineforum 2020 sarà possibile, esibendola al momento della prenotazione, ricevere gratuitamente l’abbonamento per il Cineforum 2022.

L’accesso sarà possibile nel rispetto della normativa anti-Covid,

Per informazioni e supporto alla prenotazione ci si potrà rivolgere alla biblioteca del comune di Romano di Lombardia.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

© Riproduzione riservata

