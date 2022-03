Brembo partner esclusivo per i sistemi frenanti di Gran Turismo 7 - BergamoNews

Stezzano. Brembo, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di impianti frenanti ad alte prestazioni, è il partner tecnico ufficiale per gli impianti frenanti di Gran Turismo 7, disponibile da oggi per le console PS4 e PS5.

Grazie all’esperienza di Brembo come solution provider, l’azienda offre i suoi sistemi frenanti più performanti e distintivi nel Tuning Shop di Gran Turismo 7, la vetrina virtuale dove i giocatori possono potenziare la loro auto, aumentando la loro competitività durante le gare.

Gran Turismo 7 offre al momento del lancio più di 400 auto di oltre 50 produttori, e tutti i bolidi i cui sistemi frenanti possono essere messi a punto nel Tuning Shop, potranno essere equipaggiati con soluzioni Brembo. Come partner esclusivo della categoria, Brembo mette a disposizione dei giocatori i suoi sistemi frenanti UPGRADE, tra cui i dischi in Carbonio Ceramico e le pinze GT|BM in 8 colori diversi.

Dalle alte prestazioni all’affidabilità e allo stile, i piloti di Gran Turismo 7 scopriranno soluzioni frenanti uniche, che offrono la migliore esperienza di guida, proprio come Brembo assicura nella realtà.

Il profilo e i valori di Brembo saranno visibili nel Brand Central di Gran Turismo 7 e nel Museum; inoltre, il marchio Brembo apparirà sui tracciati presenti nel gioco.

Brembo

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale – di autovetture, motocicli e veicoli commerciali – di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri componenti per il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 500 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 26 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 12.200 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2021 è pari a 2.777,6 milioni di euro (31/12/2021). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il marchio AP Racing.

Gran Turismo

Gran Turismo è un videogioco sviluppato da Polyphony Digital Inc, una sussidiaria di Sony Interactive Entertainment Inc. Lanciato per la prima volta in Giappone nel 1997, il pluripremiato franchise è considerato il migliore e più autentico simulatore di guida grazie alla grafica realistica, alla tecnologia autentica e all’attenta attenzione ai dettagli.

Polyphony e il suo famoso creatore Kazunori Yamauchi hanno rivoluzionato il mondo dei giochi da competizione.

