Apre la Treviolo–Paladina, Gandolfi: “Migliorerà il traffico e la qualità della vita” - BergamoNews

Treviolo. Sono stati rispettati i tempi previsti per la consegna della “Treviolo – Paladina”, vale a dire il secondo lotto della Tangenziale Sud, che è stata terminata come annunciato la scorsa estate entro la fine del mese

di febbraio.

Lunedì 7 marzo alle 10.30 la strada verrà inaugurata e aperta al traffico (il ritrovo sarà allo svincolo “Valbrembo 2”).

“Grande soddisfazione di vedere finalmente realizzata, dopo un percorso particolarmente difficile, questa importante strada che migliorerà il traffico in termini di scorrevolezza e sicurezza, e con esso la qualità della vita sia degli automobilisti che degli abitanti della zona – afferma il Presidente della Provincia Pasquale Gandolfi -; allo stesso tempo siamo consapevoli che questo è un fondamentale tassello di un progetto complessivo che riguarda la viabilità provinciale che deve ancora essere completato e rispetto al quale continueremo ad impegnarci”.

La realizzazione dell’opera ha avuto un iter travagliato che ha visto la ditta Vitali spa subentrare nel febbraio 2018 alla ditta alla quale erano stati affidati i lavori nel 2014, la Fabiani spa. Nel luglio 2021, a causa dei problemi dovuti all’emergenza Covid e all’aumento dei costi del materiale che hanno portato a rideterminare l’importo totale dell’opera da 44 a 46 milioni di euro circa, il Consiglio provinciale ha deciso di stanziare 2 milioni di euro utilizzando l’avanzo di amministrazione per consentire il rispetto dei tempi di realizzazione della strada.

“Abbiamo lavorato incessantemente insieme ai tecnici, che ringrazio, per trovare soluzioni ai problemi che permettessero il rispetto dei tempi e delle condizioni contrattuali – aggiunge il Consigliere delegato alla Viabilità Mauro Bonomelli -. La vicenda è stata molto complessa ma la Provincia si è sempre impegnata con grande tenacia e continuerà a farlo per dare ai bergamaschi una rete viaria moderna, sicura ed efficace”.

La nuova strada, che permetterà un netto miglioramento della circolazione, particolarmente intensa nelle ore di punta (la strada registra mediamente circa 25mila passaggi al giorno), comprende un tratto di circa 5 chilometri: i primi 3 km fra il comune di Curno (zona Leroy Merlin) e l’area a nord di Mozzo (zona commerciale) con le due corsie centrali dedicate al traffico della S.P.470 dir e le due contro strade laterali riservate alla viabilità locale e alle rampe di innesto e uscita, mentre l’ultimo tratto fra Mozzo e Paladina scorrerà per 1,7 chilometri in trincea e per 350 metri nelle 5 gallerie artificiali, realizzate per il servizio della viabilità locale che resterà in superficie.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!