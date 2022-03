Anche i social impattano sull’ambiente. Scopriamo in che modo - BergamoNews

I social network sono lo strumento che ci consente di comunicare il nostro modo di essere, di condividere idee e di mantenerci informati e a contatto con il mondo. È facile capire perchè abbiano assunto grande importanza all’interno della nostra quotidianità, ma non è altrettanto facile comprendere quali reazioni a catena possano innescare.

Pochi tra noi, molto verosimilmente, si saranno chiesti quale possa essere l’impatto dei social network sull’ambiente e il loro costo energetico.

Che il vostro uso dei social si limiti a poche decine di minuti al giorno, o che questo sia molto più intenso, è importante essere consapevoli di cosa, anche un solo minuto trascorso a scorrere la home di una di queste piattaforme può causare.

Lo faremo insieme agli esperti di MisterGadget.Tech, che ci illustreranno i social più “nocivi” per l’ambiente e in che modo calcolare l’impatto ambientale di ognuno di noi.

Impronta di carbonio e impatto ambientale

Quando sentiamo il termine carbon footprint, in italiano impronta di carbonio, molto probabilmente non abbiamo ben chiaro di cosa si tratta.

La carbon footprint è l’insieme delle emissioni di carbone prodotte da un individuo, un oggetto, o da una qualsiasi cosa la cui esistenza può impattare negativamente o positivamente sull’ambiente.

I social più impattanti

L’azienda che si occupa di stilare liste e classifiche Compare the Market ha redatto la classifica dei social network che producono maggiori emissioni di carbonio.

Partendo dai social che “si comportano meglio” in fondo alla lista troviamo, YouTube, con l’emissione di “soli” 0,46 g di carbonio al minuto. Accompagnato poi da Twitch (0,55g) e da Twitter (0,60g).

Seguono in classifica poi LinkedIn (con 0,71g), Facebook (0,79g) e Snapchat (0,87g). I social di “immagine” come Instagram con 1,05 g di emissioni di carbonio al minuto e Pinterest con 1,30 g, si attestano vicini alle zone del podio.

Arriviamo ora ai primi due posti. Reddit occupa la seconda posizione con un forte impatto causato da un emissione di 2,48g al minuto di carbonio.

Infine, al primo posto, posizione sicuramente non invidiabile troviamo TikTok. Uno dei social più recenti, in grado di emettere 2,63 grammi di carbonio per ogni minuto passato all’interno dell’app. Ciò significa che 5 minuti di TikTok equivalgono all’emissione di 13 g di CO2.

Per capire la grandezza del peso dei social sull’ambiente basti pensare che l’uso quotidiano per un anno, di ciascun social di quelli elencati, anche solo per dieci minuti, produce le emissioni che produrremmo facendo un viaggio in auto della distanza di 169 km.

Calcola il tuo impatto ambientale social

Compare the Market ha poi ideato un calcolatore automatico della cosiddetta social footprint.

Ciascun utente, cliccando qui, potrà accedere alla piattaforma, selezionare i social usati, e le ore passate su di esso, per sapere, grazie ad un calcolo algoritmo il proprio impatto sull’ambiente.

Abbiamo dunque capito che uso dei social e più in generale del mondo virtuale non equivale ad impatto zero. Ecco perchè è importante che tutti siano consapevoli di questo e che tutti assumano un atteggiamento di responsabilità verso l’ambiente.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!