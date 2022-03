Vaccino, il 65% dei bergamaschi coperto con la terza dose: i dati di ogni Comune - BergamoNews

Avanti a piccoli passi, ma sempre avanti: la campagna vaccinale in provincia di Bergamo prosegue ovviamente con numeri sempre più contenuti, segnale che ormai la platea di chi ancora manca all'appello è sempre più ristretta.

Nell'ultima settimana, dal 24 febbraio al 2 marzo, circa 1.500 persone hanno completato il ciclo primario di vaccinazione, portando a 943.795 il numero dei bergamaschi coperti (85,8%): a loro se ne aggiungono poco meno di 12mila che si sono invece sottoposte alla dose booster.

Le terze dosi in provincia hanno raggiunto quota 718.262, pari al 65,3% della popolazione.

Del tema vaccini anti-Covid ha parlato anche Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, in un'intervista a Lombardia Notizie Online: "La Lombardia ha numeri impressionanti, tra i migliori al mondo in particolare sulla terza dose. Questo grazie alla straordinaria campagna vaccinale e alla risposta di tutti i cittadini della regione. Proprio grazie alle vaccinazioni la situazione migliora sempre più e lo vediamo nel crollo del numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti. È stato chiuso l'ospedale in Fiera a Milano, un grande centro di rianimazione che ha lavorato anche curando pazienti gravissimi".

La situazione delle seconde dosi a Bergamo

La situazione delle terze dosi

