“Spegnete le luci di casa, le chiese suonino le campane”, mobilitazione social per l’Ucraina - BergamoNews

Nelle ultime ore sui social e via WhatsApp sta circolando un messaggio che invita stasera (giovedì 3 marzo) a spegnere le luci, quando saranno le 20 in Italia, mentre le chiese suoneranno all’unisono le campane. L’iniziativa è un gesto simbolico contro la guerra e di solidarietà (in particolare) verso il popolo ucraino.

Non è chiara quale sia l’origine dell’invito, ma dovrebbe essere partito da persone comuni e sta prendendo piede proprio per l’onda di commozione degli italiani nei confronti delle vicende belliche.

L’atto di spegnere le luci è stato pensato (si precisa nella nota) per dare una dimostrazione al presidente russo Putin della possibilità di fare a meno di gas e petrolio provenienti dalla sua nazione.

Il riferimento alle campane, invece, prende spunto da quanto accaduto sempre oggi in alcune città del vecchio continente, in primis a Parigi dove alle 12 ha suonato una delle campane di Notre Dame de Paris per la pace.

Si tratta di un’azione che si svolgerà in tutta Europa🇪🇺 e contemporaneamente a Londra (19:00), Europa centrale (noi), Kiev (21:00) e Mosca (22:00).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!