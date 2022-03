Rigenerazione urbana, dalla Regione 33 milioni a 76 Comuni bergamaschi - BergamoNews

“Una fondamentale iniezione di risorse che permetteranno di rilanciare l’economia e di intervenire in maniera sistematica nel recupero del patrimonio edilizio pubblico in provincia di Bergamo e in tutta la Lombardia”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, in merito al bando regionale da 200 milioni di euro per avviare i processi di rigenerazione urbana.

“A 76 Comuni della provincia di Bergamo sono assegnati 33.206.777.91 euro, una cifra che descrive pienamente lo sforzo messo in atto da Regione Lombardia per venire incontro alle esigenze del territorio”.

“I fondi – continua Anelli – saranno utilizzati dai nostri Comuni per sistemare edifici e aree di pubblico interesse, in un’opera di ricucitura del tessuto urbano e di riqualificazione complessiva dei centri abitati”.

“Il provvedimento – conclude il capogruppo regionale del Carroccio – avrà immediate e benefiche ricadute positive anche in campo economico, per un rilancio di vari settori imprenditoriali e artigiani in un momento storico che deve rappresentare un rilancio delle attività in tutto il Paese”.

