Per Lucio, Nikita, Harry Potter o Best of me? La tv del 3 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 3 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ragioni e conseguenze” e “Gold standard”.

Nel primo, Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa.

Nel secondo, è il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione del film “Per Lucio”. Un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla, una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. Un ritratto che tra biografia e storia, realtà e immaginario, attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali. Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Non ci resta che il crimine”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”; su Rai4 alle 21.20 “Le ultime 24 ore”; su La5 alle 21.05 “Best of me – Il meglio di me”; su Iris alle 20.55 “Nikita”; e su Italia2 alle 21.10 “Le avventure di Spirou & Fantasio”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena la prima mondiale di “Amorosa presenza”, dall’omonimo romanzo di Cerami e debutto all’opera lirica del premio Oscar Nicola Piovani. Sul podio il M° Piovani, regia Chiara Muti. – Cast Maria Rita Combattelli Motoharu Takei Aloisa Aisemberg William Hernandez Cristian Saitta. Regia tv Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I segreti di Brokeback Mountain”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

