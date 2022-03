Nuovi guard rail e barriere stradali, modifiche alla viabilità della circonvallazione - BergamoNews

Bergamo. Nuove barriere stradali e guard rail in arrivo lungo diverse strade cittadine con l’obiettivo dichiarato di migliorare la sicurezza stradale: nelle prossime settimane il Comune di Bergamo è impegnato nei lavori di posa e installazione di nuove barriere, lungo le circonvallazioni e non solo. Si parte nella notte di venerdì 4 marzo: chiudono perciò alcuni tratti delle circonvallazioni cittadine, quelli interessati dal cantiere, realizzato dalla ditta PBS.

Via San Sebastiano, via Alcaini, via Rovelli, via Suardi (all’altezza del civico 3), Largo Decorati al valor Civile, circonvallazione Plorzano e Fabriciano: i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo saranno al lavoro in queste aree nelle prossime settimane – si tratta soprattutto di lavori notturni, per non impattare eccessivamente sui flussi di traffico specialmente delle circonvallazioni cittadine.

L’intervento di quest’anno – oltre a sostituire barriere danneggiate da incidenti avvenuti negli scorsi anni – prosegue, di fatto, quello avviato nel 2020 e che ha riguardato la circonvallazione Plorzano (sullo spartitraffico lungo la via Buttaro), la bretella che dalla rotonda Goisis immette in direzione autostrada sempre nella circonvallazione Plorzano; l’immissione da via delle Valli su Largo Decorati al Valor Civile, via Lunga e via Rovelli (a protezione del fosso laterale); via Borgo Palazzo, a proteggere la pista ciclabile dall’ingresso del parco fino alla via Gritti.

“Si tratta di progetti che reputo molto importanti per i nostri concittadini – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – e per migliorare la sicurezza delle strade della città. Per quello che riguarda le barriere di protezione, sono state valutate con attenzione le condizioni di sicurezza del transito dei veicoli nelle strade più trafficate e da qui siamo partiti per stendere il progetto che è stato realizzato nel corso del 2020 e che proseguiamo nel 2022. Credo che, se consideriamo anche gli interventi di manutenzione dei ponti e dell’asfalto delle circonvallazioni, siano tangibili gli sforzi dell’Amministrazione per migliorare la sicurezza dell’asse urbano, così importante per quello che riguarda il collegamento tra la città e l’hinterland”.

I tratti interessati dai lavori notturni lungo la circonvallazione saranno i seguenti:

– DIREZIONE LARGO DECORATI Rampa di uscita direzione Rotonda Goisis

– DIREZIONE LARGO DECORATI Bretella di ingresso alla circ. da rotonda Goisis

– DIREZIONE VALLE BREMBANA Via delle Valli immissione su largo Decorati

Per l’esecuzione dei lavori, nelle serate in cui sarà necessario realizzare il cantiere, saranno necessari i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione:

1. Chiusura al transito rampa di uscita dalla circonvallazione Fabriciano direzione rotonda Goisis e viale Giulio Cesare;

– obbligo diritto direzione largo Decorati al Valor Civile;

2. Chiusura al transito rampa di immissione da rotonda Goisis alla circonvallazione in direzione di largo Decorati al Valor civile;

3. Chiusura al transito rampa di uscita dalla circonvallazione Plorzano in direzione largo Decorati al Valor Civile;

– obbligo diritto via delle Valli direzione autostrada;

4. Riapertura al regolare transito veicolare al termine dei lavori e comunque entro le ore 6:00 del mattino successivo alla chiusura;

– restringimento della carreggiata stradale per tutta la durata della fase di lavoro in corso;

– autorizzazione alla sosta dei mezzi dell’impresa nei pressi dei cantieri per la durata delle lavorazioni;

– limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento e nel tratto interessato dai lavori.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!