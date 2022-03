Non si ferma l'impegno di Malinovskyi: firma bandiere ucraine al negozio della moglie - BergamoNews

Bergamo. La fila di gente arriva fino a via XX settembre: tutti attendono con pazienza, in attesa di poter dare il proprio contributo in cambio di una bandiera gialloblu dell’Ucraina.

È una delle tante iniziative che nei giorni scorsi, dopo lo scoppio della guerra, si sono diffuse spontaneamente in città: questa è firmata Ruslan Malinovskyi, il calciatore dell’Atalanta che con la moglie Roksana si sta spendendo in prima persona per raccogliere fondi e beni di prima necessità da inviare al suo popolo, sconvolto dalle bombe.

È così da giorni all’esterno del Mali Atelier, il negozio in passaggio Bruni gestito dalla signora Malinovska dove mercoledì pomeriggio ha fatto la propria comparsa anche il centrocampista nerazzurro: qualche battuta coi presenti, poi il suo autografo sul drappo e una foto.

Infaticabile come in campo, Malinovskyi non si è sottratto, si è intrattenuto con semplici cittadini e tifosi fino alle 18 quando quasi scusandosi ha lasciato il negozio insieme alla moglie.

Qualcuno ha provato anche a portare la discussione sul piano sportivo, sincerandosi delle sue condizioni fisiche dopo il problema muscolare accusato durante il riscaldamento lunedì sera e che lo ha costretto a rinunciare alla sfida contro la Sampdoria.

La replica è stata una smorfia poco rassicurante, che ha lasciato intendere che al momento non sono molte le possibilità di vederlo a disposizione di Gian Piero Gasperini per la trasferta di sabato sera a Roma.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!