L’ACI Bergamo invita i soci alla solidarietà per il popolo Ucraino - BergamoNews

L’aggressione russa all’Ucraina sta provocando l’immensa tragedia umanitaria che in questi giorni sta impressionando il mondo intero. Immagini di violenza che nessuno pensava di poter rivedere nel Vecchio Continente: carri armati, attacchi missilistici, morti, feriti, anche bambini fra le vittime, esodi di massa, colonne interminabili di gente in fuga verso Polonia, Romania e altri Paesi dove trovare sicurezza di vita. Ma il grosso della popolazione ucraina resta a casa e ha bisogno di tutto: alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e lenzuola, capi invernali (sciarpe, maglioni, cappotto anche usati, piumoni, vestiario e scarpe pesanti).

L’Automobile Club Bergamo, sensibile e compartecipe delle conseguenze di questo drammatico conflitto, lancia un appello e invita i suoi soci e tutte le persone di buon cuore a sostenere la catena di solidarietà lanciata da Croce Rossa, UNHCR e Unicef, donando quello che ciascuno può.

È stato attivato un numero solidale, il 45525.

ARTICOLO A CURA DI ACI BERGAMO

© Riproduzione riservata

