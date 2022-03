Europa League, in vendita i biglietti per Atalanta-Bayer Leverkusen - BergamoNews

Bergamo. È iniziata la vendita dei biglietti per assistere ad Atalanta-Bayer Leverkusen, partita valida per ottavi di Europa League che si giocherà giovedì 10 marzo alle 21 al Gewiss Stadium.

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, la società nerazzurra ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per l’andata dell’attesa doppia sfida contro i tedeschi.

La prima fase di vendita è riservata agli abbonati 2019/2020, mentre poi ci sarà la vendita libera. I tagliandi sono già disponibili.

FASI DI VENDITA

1) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 SUL PROPRIO SETTORE: dalle 10 di mercoledì 2 alle 23 di giovedì 3 marzo (2 giorni);

2) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 CON SCELTA LIBERA DEL POSTO: dalle 10 alle 23 di venerdì 4 marzo (1 giorno);

3) VENDITA LIBERA: dalle 10 di sabato 5 alle 21 di giovedì 10 marzo.

LIMITAZIONI

In fase di vendita libera non è consentito l’acquisto ai tifosi nati e/o residenti in Germania.

*TARIFFE RIDOTTI ad esclusione dei Settori Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore Nerazzurra

– Under 18

– Over 65

– Donna

– Invalidi oltre 75% (valida per i soli abbonati 2019/20 a tariffa ridotta “invalidi”)

Ulteriori informazioni e prezzi sono disponibili sul sito ufficiale dell’Atalanta.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!