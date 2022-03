Elena e il Covid: "La cicatrice sul mento? È il segno che la mia storia è a lieto fine" - BergamoNews

Bergamo. “La vita mi ha scelto”. “I medici hanno scelto di curarmi e, ogni volta che mi hanno trovato una sedia a rotelle, un letto in terapia intensiva o nel reparto di medicina, vedevo uscire una bara. Era il segno che la vita mi aveva accolto, che, su questa terra, c’era ancora un posto per me. A discapito di qualcun altro, che non ce l’aveva fatta”.

Comincia così il racconto di Elena, moglie e mamma bergamasca, 51 anni, residente in provincia e tecnica di radiologia per una struttura privata della città di Bergamo. A tenerla attaccata alla vita un filo, azzurro intenso, quello che ha sognato per 14 giorni, quelli che l’hanno abbandonata ad un sonno profondo. Un filo che l’ha portata a viaggiare con la mente dal suo letto di ospedale, ad una struttura inglese, quella che le ha fatto incontrare il marito e Silvia, una delle sue figlie, che studia per diventare medico, quella che l’ha tenuta viva grazie anche alla fede e al crocifisso di San Damiano, presente in tutte le stanze del Papa Giovanni e, vuole il caso, anche in casa sua.

“La vedi la piaga da decubito che ho sul mento? È il segno che ho vinto la mia battaglia. La porto con orgoglio perché non era affatto scontato che io ce la facessi”. Giovane, forte, in salute: eppure l’8 marzo del 2020 comincia il suo calvario. “Era da due settimane che in ospedale vedevamo polmoniti da Covid, anche nei bambini. Tosse, apnee, patologie simili a quelle che in gergo medico vengono chiamate a vetro smerigliato, tac che evidenziavano polmoni particolarmente compromessi. Era il fine settimana del 24 febbraio e si cominciava a parlare di Covid senza nemmeno sapere cosa fosse. La paura era tanta e anche la preoccupazione. Eppure, in struttura, ci invitavano ancora a non indossare le poche mascherine che avevamo perché avrebbero spaventato i pazienti. Il piano di emergenza direi che non ha funzionato, anche perché il fatto era totalmente inaspettato. E mi sono ammalata”.

Così, pochi giorni dopo, le sale la febbre, una febbre che non passa: “Era alta, 39 e mezzo circa. Prendevo la tachipirina e mi scendeva per quattro ore. Poi mi risaliva. Mi sono immediatamente isolata in casa, preoccupata per mio marito e per i miei tre figli. In pochi giorni la situazione è precipitata”. È la notte tra il 12 e il 13 marzo quando Elena ha, di nuovo, la febbre alta e fa fatica a respirare, la saturazione le è scesa a 82. Chiama il 118 e gli operatori sanitari le mettono la maschera con l’ossigeno. “Non dimenticherò mai il viso, bardato, di un giovane infermiere che mi sfila la maschera dell’ossigeno. Incredula, gli ho chiesto il perché e mi ha risposto che non c’era posto in nessun pronto soccorso. Non potevano ricoverarmi”.

Le ore seguenti sono un calvario: fiato corto e paura. “Ho chiamato il mio medico di base che immediatamente mi ha mandato a fare una radiografia al torace. Beh, la diagnosi era più che certa: polmonite bilaterale, con tampone positivo”. Elena arriva in pronto soccorso, sofferente, non riesce nemmeno a camminare: “La sala d’attesa era completamente vuota, una cosa stranissima da vedere, specie per chi fa il mio lavoro. Ma appena superato il primo accesso, la prima immagine che mi è arrivata addosso è stata quella di una miriade di persone. Ne vedevi una in ogni angolo: chi seduto su una sedia, chi disteso su una barella. L’immagine della sofferenza. I medici mi hanno accolto dicendomi “questa donna deve salvarsi, abbiamo scelto lei”.

Per questa ragione mi propongono il trasferimento a Monza, perché l’ospedale ha messo a disposizione di Bergamo 4 posti. Ma a Monza non ci arriverò mai. All’inizio ho pensato di non essere degna, che ci fosse qualcuno più meritevole. Non mi sono mai chiesta perché questo dramma fosse capitato a me, mi sono solo domandata perché la vita mi preservasse, quando, attorno a me, vedevo solo dolore e morte”. Niente trasferimento perché, anche questa volta, la Provvidenza fa il suo dovere: “Si era liberato un posto in Medicina, e mi hanno trasferito. Anche questa volta, pronta per entrare in camera, mentre io entravo, usciva una bara. Mi accomodano e mi mettono il casco. Sento i polmoni aprirsi e mi convinco che starò meglio. Ma non è così. E da lì comincio ad affrontare le terapie, l’anti malaria e le cure sperimentali. Eppure, nonostante la cura e l’attenzione dei medici, la febbre era ancora 40.7, l’ossigeno scendeva e i respiri erano corti ed affannosi. A quel punto mi hanno portato nella shock room e alle undici di sera mi hanno intubata”.

Due settimane di sogni, belli e profondi: “Sì, prima però mi ero sincerata che la mia famiglia stesse bene e, soprattutto, che mio papà fosse accudito. Ho un padre molto anziano e il mio pensiero è sempre andato a lui, al fatto che prendesse le medicine, che stesse bene. L’ho affidato a mio fratello”. Prima di addormentarsi, Elena, ha pregato: “Sono una donna di fede e questo mi ha aiutata moltissimo”.

Un sonno durato fino al 2 aprile, dopo il quale Elena ha rivisto la luce: “I medici mi hanno fatto una serie di domande per capire se fossi lucida. Avevo una percezione distorta della realtà, facevo fatica a tenere in mano la penna e continuavo ad allenarmi perché ero preoccupata di non riuscire più a svolgere le mansioni che fanno parte del mio lavoro. E poi ho visto la cicatrice che mi è rimasta sul mento. Subito ho pensato che fosse un trofeo per la mia battaglia vinta e il mio pensiero è andato a chi non ce l’ha perché non ce l’ha fatta”.

Elena è riuscita a evitarsi la degenza in un Covid hotel e ad andare a casa: “Il 25 aprile lo pneumologo mi ha mandato a casa, finalmente. Ho fatto i primi 15 giorni sul divano. Mi sembrava di vivere in una dimensione parallela, del resto non sapevo nulla del lockdown, le immagini dei camion con le bare mi hanno scioccato. Mi sono addormentata in un mondo e mi sono svegliata in un altro. Il silenzio mi faceva paura, non ero più abituata. Guardavo fuori dalla finestra per cercare il movimento tra le foglie e tra gli alberi perché questo era sintomo di presenza di aria, di ossigeno”.

Poi la coda del Covid: “Il virus mi ha completamente indebolito il sistema immunitario, ma ho combattuto anche questa battaglia l’ho vinta”.

Una storia a lieto fine, quella di Elena, che ha scelto di restituire la gratitudine alla vita partecipando a piani di studi di sperimentazione dell’istituto Mario Negri per poter aiutare la ricerca: “Ho sempre sentito un grande affetto attorno a me, una grande solidarietà e una cura verso l’essere umano. A darmi la forza, i tanti, tantissimi messsaggi d’amore ricevuti dalla mia famiglia e dai miei amici. Il mio è stato un risveglio felice, un risveglio di vita. La vita, appunto, mi ha scelto e io le devo tutto”.

