Bergamo, 20 profughi ucraini accolti dalle suore domenicane: "Preoccupati, ma stanno bene" - BergamoNews

Bergamo. Donne, bambini, un nonno e un papà. E anche due cagnolini. La “colonia” ucraina ospitata al monastero Matris Domini di Bergamo, in via Locatelli, si è allargata con l’arrivo, nelle ultime ore, di un’altra quindicina di persone.

Si sono aggiunte alle 6 arrivate a inizio settimana, una famiglia originaria di Kiev e impossibilitata a fare rientro nella capitale da Parigi, dove avevano deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza.

Soprattutto, si diceva, donne e bambini in fuga dalla guerra scoppiata una settimana fa in seguito all’invasione russa: viaggiavano già da qualche giorno, ma tutto sommato in buona salute.

Ad accoglierli la priora del monastero, suor Angelita Roncelli: “Li abbiamo trovati abbastanza bene, sono felici di essere arrivati qui anche se ovviamente sono preoccupati per chi hanno lasciato indietro. Abbiamo degli interpreti, ma la comunicazione risulta comunque complicata: a volte li vediamo un po’ così, pensierosi, e vorremmo avvicinarci, rivolgere qualche parola di conforto ma è difficile. I bambini però ci sembrano sereni, speriamo che abbiano lasciato in tempo il loro Paese e non abbiano visto la guerra”.

Al monastero hanno trovato calore e sorrisi, pasti caldi, vestiti e prodotti per l’igiene: le necessità sono soprattutto queste, insieme ai medicinali, e l’invito è quello di tenere come riferimento la Caritas di Bergamo per qualsiasi donazione.

“La speranza è che si possano trovare sistemazioni più idonee alle loro esigenze – conclude suor Angelita – Qui con gli ultimi arrivi siamo quasi al completo e, ad esempio, non abbiamo un servizio lavanderia. Caritas si è attivata con le parrocchie, per cercare appartamenti dove possano vivere più tranquilli e in spazi più consoni. Speriamo e preghiamo tutti che questa emergenza non si prolunghi troppo”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!