Aiuti umanitari per l'Ucraina, Belotti: "Velocizzare il passaggio alle dogane con Austria e Slovenia" - BergamoNews

L’onorevole bergamasco Daniele Belotti (Lega) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai ministri degli Esteri e dell’Economia e Finanze per chiedere di velocizzare il passaggio alle dogane con Austria e Slovenia dei convogli umanitari diretti in Ucraina. Ecco il testo:

Premesso che in questi giorni diverse organizzazioni, associazioni, gruppi spontanei di cittadini stanno raccogliendo aiuti per le popolazioni ucraine;

abiti invernali, medicinali, cibi a lunga conservazione, alimenti e pannolini per bambini vengono raccolti e caricati su camion e furgoni per essere inviati ai confini con l’Ucraina dove poi vengono trasferiti su altri mezzi che li portano poi nelle città sotto assedio;

come riportato dai volontari impegnati nelle raccolte e dalla Caritas la burocrazia doganale sta rendendo difficile il passaggio delle frontiere ai carichi umanitari;

sulla stampa la presidente dell’Associazione ucraini di Bergamo dichiara che “È difficilissimo organizzare la spedizione. So che tanti camion sono già partiti dall’Italia e da altre nazioni, ma sono bloccati alla frontiera”;

analoga segnalazione arriva, ancora sulla stampa, dal presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo che evidenzia come “Le normative italiane sono fatte per i momenti di pace, non per i tempi di guerra. Vogliamo rispettare tutte le regole, essere sicuri di non esporre gli autisti a sanzioni e fare in modo che il materiale arrivi a destinazione”;

anche il direttore della Caritas di Bergamo sottolinea come sia molto difficile portare aiuti in Ucraina;

gli stessi consolati ucraini sono sotto pressione dalle richieste di informazioni e documentazioni;

Per sapere se non considerano urgente dare disposizioni alle dogane italiane con Austria e Slovenia di semplificare e velocizzare il passaggio degli aiuti umanitari diretti in Ucraina;

se non ritengono opportuno e urgente prevedere un coordinamento con le autorità doganali dei paesi sulle direttrici per l’Ucraina, quindi Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Polonia e Romania per istituire dei “corridoi verdi” al fine di autorizzare il passaggio delle varie frontiere agli aiuti umanitari per le popolazioni ucraine.

