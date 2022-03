6 marzo 2022, camminata per la pace. No alla guerra in Ucraina - BergamoNews

Le immagini che da qualche giorno vediamo in televisione e sui social, provenienti dall’Ucraina, ci hanno profondamente commosso e mosso. Per questo non riusciamo a rimanere con le mani in mano di fronte ai video dei bombardamenti, dei civili rifugiati nei sotterranei e dei padri che salutano in lacrime i loro figli prima di partire per il fronte. La pace non può essere un privilegio di alcuni, ma un diritto di tutti, fragile e da custodire con cura.

Per questi motivi, Domenica 6 Marzo i Comuni dell’Ambito 14 hanno aderito all’iniziativa della Camminata per la Pace contro la guerra in Ucraina, organizzata dalle associazioni, scuole, parrocchie e oratori e con il patrocinio dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito.

Il programma dell’iniziativa prevede:

– Alle 14.00 partenza dai comuni aderenti

– Alle ore 16.00 ritrovo presso il Piazzale dell’Oratorio S. Pietro ai Cappuccini di Romano di Lombardia

– Alle ore 16.30 la partenza dell’ultimo tratto di camminata collettiva (circa 2 km)

– Alle 17.00 circa l’arrivo in Piazza Don Sandro Manzoni, seguito da un momento di riflessione.

La manifestazione vuole essere una iniziativa di tutti, per questo motivo si prega di non esporre simboli di partiti o sigle sindacali, mentre sono ben accetti simboli di pace.

A CURA DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

