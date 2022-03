Teatro Donizetti: prima di ogni spettacolo sirena d’allarme in solidarietà al popolo ucraino - BergamoNews

Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti aderisce all’iniziativa “Una sirena d’allarme contro la guerra”, che unisce i teatri italiani per sensibilizzare rispetto all’aggressione russa all’Ucraina. Simbolicamente, l’inizio di ogni spettacolo sarà preceduto dal suono di una sirena d’allarme e da un messaggio di solidarietà con il popolo ucraino.

Questo messaggio recita: “Quella che avete appena sentito è una sirena d’allarme ma ad essa non farà seguito nessuno colpo di cannone, nessuno strepito di mitragliatrice, nessuna esplosione di bombe, perché si tratta di un suono registrato, di un suono finto. Purtroppo, quello vero è tornato a risuonare in molte città abitate da donne, uomini e bambini ucraini che fino a ieri andavano a teatro, al cinema o a un concerto, proprio come noi stasera. Abbiamo deciso di introdurre lo spettacolo che sta per cominciare con questo suono per dire che il mondo del teatro italiano non è indifferente alla tragedia che si sta consumando in queste ore, che ripudia la guerra e che si stringe con commozione e solidarietà al dolore delle vittime”.

