SCOTT Italia e Radio Number One presentano Bike Station il nuovo programma radiofonico dedicato alla bici - BergamoNews

Non solo più content marketing ma contenuti di valore. E’ questa la nuova strada intrapresa da SCOTT Italia che debutterà in radio con Bike Station il programma su Radio Number One in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18. Grazie al supporto di atleti, professionisti, negozianti e esperti del settore verranno condotte quaranta puntate che tratteranno vari argomenti da come scegliere il casco a quanto dura l’autonomia di una bici a pedalata assistita. Con questo progetto SCOTT e Radio Number One puntano ad offrire maggiore consapevolezza e spunti interessanti per chi ha fatto della bicicletta una vera e propria passione. Sintonizzatevi.

Vi aspettiamo!

