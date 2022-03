Niente superG e gigante per la Goggia: punta tutto sulla finale di discesa libera - BergamoNews

Bergamo. La coppa di discesa libera è il principale obiettivo di Sofia Goggia.

Il terzo posto ottenuto a Crans Montana ha rilanciato le aspettative della 29enne di Bergamo che ha deciso di investire tutte le proprie energie sulla disciplina regina, rinunciando così alle prossime gare di Coppa del Mondo previste a Lenzerheide e Are.

Alle prese con una sessione di allenamento a Livigno insieme alle compagne della Nazionale, Goggia ha preferito puntare direttamente la propria attenzione sulle finali di Courchevel-Méribel che la vedranno impegnata nell’ultima e decisiva discesa in programma il prossimo 16 marzo.

Una scelta che le consentirà di proseguire la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio sinistro patito a Cortina d’Ampezzo e di ritrovare il giusto feeling con la velocità utile nel duello con la svizzera Corinne Suter, distante settantacinque punti nella classifica di specialità.

Rientro in gigante e supergigante rimandato per Goggia la quale non potrà giocarsi le proprie chance in quest’ultima disciplina sinora dominata dalle azzurre Federica Brignone e Elena Curtoni che si contenderanno la sfera di cristallo sulle nevi di Lenzerheide nella mattinata di sabato 5 marzo.

