Marco Travaglio con “Il Conticidio dei Migliori” in scena al Creberg - BergamoNews

Bergamo. Marco Travaglio arriva a Bergamo. Giovedì 3 marzo alle 21 il direttore de Il Fatto Quotidiano sarà sul palcoscenico del teatro Creberg con un giallo di bruciante attualità: “Il Conticidio dei Migliori”.

“Non racconta una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta (e tuttora in corso) sotto i nostri occhi: il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione” – recita la presentazione.

Lo spettacolo è prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto

Prevendite su www.ticketone.it

Tutte le date del tour: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/27/il-conticidio-dei-migliori-le-date-del-nuovo-spettacolo-di-marco-travaglio/6370145/

