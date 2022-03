Le potenzialità di un software per hotel - BergamoNews

Nella gestione di una struttura ricettiva come hotel, B&B, pensioni e case vacanze la prenotazione è il primo e più importante passaggio di interazione e scambio che avviene tra l’albergo e il cliente. Attraverso questo primo step il cliente valuta per disponibilità e comodità se accettare il servizio o meno; per questo motivo è fondamentale avere un metodo organizzativo, digitale e affidabile, che sia del tutto efficiente e professionale nell’interesse della struttura e dell’acquirente.

Grazie ai nuovi sviluppi nel campo informatico è possibile accedere ad interfacce semplici e intuitive che consentono di accedere velocemente a tutte le informazioni e funzionalità. Eppure non sempre i software per alberghi sono flessibili e semplici da utilizzare; spesso ciò di cui più lamentano i gestori delle strutture alberghiere è la loro scarsa accessibilità, difficile intuizione e complicatezza.

Gli sviluppatori di Hotelsys sanno che il primo vantaggio che i gestori ricercano è quello di conciliare perfettamente la tecnologia con i bisogni che insorgono nella direzione e organizzazione di un’attività, evitando ostacoli che possano compromettere un buon servizio da offrire al cliente.

Da questo viene la necessità di creare un software stabile, intuitivo, facile da usare e gratuito nella sua versione base: Hotelsys.

Cos’è Hotelsys e a che cosa serve

Hotelsys nasce da un modulo del software di Odoo, un CRM open source che esiste da diversi anni sul mercato, ideato essenzialmente per gestire in maniera semplice e fluida le prenotazioni e le fatture di un albergo o B&B.

L’installazione è e sarà sempre gratuita. Non ci sono limitazioni di alcun genere né scadenze. È possibile, partendo dalla versione base acquistare moduli aggiuntivi per usufruire di maggiori servizi.

Hotelsys è sicuro e accessibile, e non ha bisogno di particolari competenze informatiche per essere utilizzato. Tutto ciò che occorre per l’installazione è un server e una versione aggiornata di Odoo 14 (Community). Per scaricarlo basterà cliccare sul Link seguente e compilare il form.

Quali sono i vantaggi

Scegliere Hotelsys permette di usufruire di diversi vantaggi, mirati a gestire il proprio albergo in totale sicurezza ed efficienza. Oggi un software per le prenotazioni è praticamente necessario e, senza esser costretti a ricorrere a soluzioni costose e super tecniche, si può optare per un semplice strumento rapido e funzionale senza spendere un soldo. Tra le sue funzionalità troviamo:

-grafica chiara, accessibile ed intuitiva;

-menu principale con varie sezioni: Camere, Attributi delle camere, Tipologia, ecc.

-configurazione di oltre 100 camere;

-creazione delle camere automatica;

-creazione e configurazione di diverse tariffe, con data di inizio e fine per periodo;

-modificare più sezioni contemporaneamente;

-interfaccia chiara e schematica sulla disponibilitá delle camere;

-schede cliente con tutti i dettagli;

Hotelsys è stato concepito per aiutare a gestire sia le prenotazioni dal sito che per quelle OTA, entrambe con tariffe e caratteristiche diverse. Nessuna confusione e nessun margine di errore grazie a Hotelsys.

Presenta una comoda dashboard in cui poter tenere ogni giorno sotto controllo le prenotazioni in entrata e quelle in uscita. Inoltre permette di verificare il fatturato degli ultimi mesi e la percentuale di occupazione di settimana in settimana.

Chi usa Hotelsys

Hotelsys è adatto e scelto sia da novizi imprenditori che da esperti del settore. La sua configurazione è tale per poter essere adattata non solo a strutture ricettive, ma anche per bar, ristoranti, affitti e noleggi di ogni genere.

Questo prodotto risponde alla richiesta di molti lavoratori di personalizzare il proprio piano di lavoro, dando gli strumenti utili per poter gestire ogni prenotazione e servizio in modo rapido e semplice. È inoltre incluso un servizio di assistenza costante in caso di difficoltà o malfunzionamenti.

In via definitiva, Hotelsys si propone di aiutare gli albergatori a rendere il loro lavoro sempre più efficiente offrendo un servizio eccellente e impeccabile per clienti. Nel soddisfare i bisogni e gli interessi di entrambi, un semplice software può essere un’ottima arma di ripresa economica, soprattutto in un periodo in cui settori come turismo e ristorazione sono particolarmente afflitti.

