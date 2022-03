La stagione del Filodrammatici: rivivono Lucio Dalla, Woodstock, Pino Daniele e Sinatra - BergamoNews

Treviglio. Si alza il sipario della nuova stagione del Teatro Filodrammatici di Treviglio. A inaugurarla, venerdì 4 marzo alle 21, sarà il tributo ad uno dei più grandi cantautori del nostro tempo, Lucio Dalla.

Si chiuderà sabato 28 maggio con un omaggio alla PFM con Giorgio “Fico” Piazza. Nel mezzo un’offerta variegata, composta dal direttore artistico Alberto Galli, che permetterà di assistere a proposte di diverso genere – dall’intrattenimento alla musica, dal teatro per bambini al cabaret – e di vivere il teatro: luogo di cultura, approfondimento, riflessioni ed anche di incontri e relazioni.

Fa gli appuntamenti in programma spiccano: 11 marzo “Woodstock Celebration“, 18 marzo tributo a Pino Daniele, 15 aprile tributo a Sting, 29 aprile Frank Sinatra e 6 maggio Lucio Battisti.

Il presidente di TAC – Treviglio Arte e Cultura, Erik Molteni, spiega: “Siamo alla settima stagione teatrale del Filodrammatici targata “Treviglio Arte e Cultura” e mai come quest’anno vedere l’ingresso del teatro aperto non era assolutamente scontato. Due anni di pandemia hanno messo in ginocchio il settore e naturalmente noi non ne siamo stati esenti. Nonostante tutto, ci siamo reinventati con il teatro online (una novità assoluta a livello locale e nazionale) e abbiamo tenuto agganciato il nostro pubblico con spettacoli a “spot”, nel pieno rispetto delle restrizioni”.

“Lo sguardo – continua Molteni – adesso è rivolto, nel breve e medio termine, alla nuova stagione teatrale che, ci auguriamo, sarà apprezzata dal pubblico. Mentre nel lungo termine abbiamo avviato un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale, la BCC e la proprietà per dare al Filodrammatici e alla nostra città il palcoscenico teatrale e culturale che meritano”.

Il cartellone è ampio e variegato. Alberto Galli, direttore artistico e organizzatore generale della rassegna, afferma: “Ciò che ci ha accompagnato nei due anni della pandemia è il non aver perso l’entusiasmo di voler regalare un paio d’ore di divertimento. Questa nuova stagione, resa possibile grazie ai contributi dei nostri preziosi sponsor, presenta la consueta trasversalità, offrendo tributi musicali, spettacoli di cabaret e di teatri, concerti jazz e di musica classica, nella speranza di poter accontentare ogni fascia d’età e, se tutto procede bene in termini di allentamento delle normative, si ripartirà, da metà ottobre, con la classica rassegna dialettale”.

Presentando il progetto “Teatro è scuola”, la dottoressa Maria Paola Gusmini, evidenzia: “Questo progetto si sviluppa in un’ottica interdisciplinare e comunitaria per tutte le classi della scuola primaria, è attività laboratoriale a classi aperte per la scuola media Facchetti e PFS Collegio degli Angeli e si concretizza in una sperimentazione curricolare vera e propria per il Liceo delle Scienze Umane, progetto teatro, con quattro ore settimanali integrate nel curricolo”.

“Il Liceo delle Scienze Umane progetto teatro – prosegue la dottoressa Gusmini – è nato nel 2019/20 e ha sofferto dell’esperienza del lockdown e della DAD, ma mai ha smesso di garantire le ore di teatro alle classi. In quanto laboratorio ha potuto essere svolto in presenza, restituendo “un po’ di ossigeno” a ragazze e ragazzi e il mantenimento di una certa normalità, là dove tutto appariva innaturale. È stata l’occasione per affrontare ansie e paure in gruppo, attraverso i momenti di ascolto e di condivisione, in un clima di rispetto e di fiducia. Ma non solo. Stralci da alcuni testi del teatro dell’assurdo sono stati appositamente scelti per mettere in scena stati d’animo quali la minaccia, l’inquietudine, l’ansia, la noia. La messa in scena è avvenuta proprio sul palcoscenico del Filodrammatici nei mesi di maggio-giugno 2021. Per questo anno scolastico le classi sono già salite sul palco a novembre, ad aprile-maggio saranno alle prese con una prova aperta sul tema del rapporto teatro-persona, con uno sguardo rivolto a Shakespeare. ”.

Infine, l’intervento del presidente della BCC Giovanni Grazioli, main sponsor del Filodrammatici, conclude: “Ci siamo incontrati sei anni fa quando è iniziata questa avventura e ci siamo subito ritrovati sull’opportunità e la necessità di dare voce a questo Teatro. L’Associazione TAC mette in campo ogni giorno passione, perseveranza e voglia di stupire e noi non facciamo altro che cercare di essere vicino a tutti coloro che ne fanno parte, augurandoci che riscuotano il successo che meritano”.

