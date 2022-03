Guerra in Ucraina: a Bergamo digiuno, preghiera e veglia per la pace - BergamoNews

Bergamo. Continua l’escalation di violenza in Ucraina e, in diversi Paesi del mondo, si moltiplicano le iniziative contro la guerra. A Bergamo, dopo i presidi organizzati lo scorso week-end (sabato 26 e domenica 27 febbraio), vengono proposti nuovi appuntamenti per chiedere la pace.

Raccogliendo l’invito di papa Francesco, mercoledì 2 marzo alle 13.30 le Acli di Bergamo, le parrocchie cittadine della CET 1, l’Azione cattolica, la Caritas diocesana, la Comunità di San Fermo, il Sermig di Bonate Sopra, l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, l’Ufficio Migranti, l’Agesci di Bergamo, Comunione e Liberazione, la San Vincenzo de Paoli, il Movimento dei focolari, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, il Celim di Bergamo e la Fuci si troveranno con monsignor Davide Pelucchi per pregare e digiunare alla chiesa delle Grazie in via Papa Giovanni XXIII, 13.

“Raccogliamo e facciamo nostro l’appello di Papa Francesco alla pace e alla preghiera per tutte le parti coinvolte perché si fermi la follia della guerra – dichiarano gli organizzatori -. In molti non ci credevano. Una guerra in Europa nel terzo millennio sembrava improbabile, quasi impossibile. Invece per la seconda volta l’Europa dopo l’ultimo conflitto mondiale si trova a fronteggiare un’operazione militare sul proprio territorio. Vorremmo dunque pregare perché non venga imboccata questa strada, perché le parti possano trovare un accordo, perché la pace possa farsi largo. Sarà un’intera giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino e per sentirsi tutti fratelli e invocare da Dio la fine della guerra”.

Durante la preghiera, inoltre, avrà luogo il rito di imposizione delle Ceneri da parte di monsignor Pelucchi.

Sempre nella giornata del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, alle 21 alla chiesa di San Fermo si svolgerà una veglia di Quaresima per la pace, con letture, canti e immagini, a cura del Coro della Comunità di San Fermo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!