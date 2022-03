Giovanni Allevi al Creberg: “Con la musica una vita fuori dall’ordinario. Ecco la mia estasi” - BergamoNews

Noi possiamo scegliere se rimanere nella normalità oppure se fare esperienza di una vita fuori dall’ordinario. Questa è l’estasi, forse più importante della felicità”. Giovanni Allevi, compositore di fama internazionale, oggi, mercoledì 2 marzo, farà tappa al Creberg Teatro di Bergamo con il tour Estasi Live Piano Solo 2022.

Nel nuovo tour europeo, partito da Roma il 1° gennaio, il compositore presenta live i brani dell’ultima sua opera musicale, Estasi.

Dal palco del Creberg Allevi accompagnerà il pubblico in un viaggio, sulle note del pianoforte, attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza, fino a raggiungere l’emozione più sublime: l’estasi.

Cos’è per lei l’estasi?

“Estasi” è una parola che porta lontano e altrove perché nel suo significato etimologico vuole intendere lo stare fuori di sè, andare in una dimensione dello spirito molto più ampia. In questo periodo storico in cui siamo tutti incatenati alle nostre paure, credo che l’estasi sia più importante della felicità.

La sua estasi è la musica, giusto?

La musica è senz’altro un accesso all’estasi. Lo è prima di tutto una disposizione d’animo, ossia la nostra capacità o volontà di scoprire quel lampo di straordinarietà che è nascosto nelle pieghe dell’esistenza quotidiana. Nel mondo intorno a noi, stante la drammaticità degli eventi che stiamo vivendo, è infinito, misterioso e inconoscibile così come la nostra anima è un abisso insondabile. Noi possiamo scegliere se rimanere nella normalità oppure se fare esperienza di una vita fuori dall’ordinario. E questa è l’estasi.

Dove le persone possono riscoprire il valore dell’estasi nelle proprie vite?

Il mondo di oggi non vuole l’estasi. La società ci vuole tutti uguali, incatenati nelle stesse convinzioni, adeguati ad un pensiero unico, costretti ad omologarci a stereotipi piatti e banali di bellezza, di ricchezza e di potere. L’estasi è la rottura di questo meccanismo, il momento in cui ci riscopriamo unici, irripetibili, infiniti e non omologabili. Le persone così sono poche, la maggior parte preferisce farsi anestetizzare da un intrattenimento globale. Mentre gli spiriti liberi spesso vivono questa condizione con sofferenza. E finiscono per colpevolizzarsi.

“Uscire fuori da sé” è un modo del nostro tempo di iniziare meno a se stessi e avvicinarsi agli altri e vivere nella dimensione degli altri? In questo la musica ci può aiutare?

È molto interessante il fatto che io mi ritrovi ad avere un’idea opposta dalla sua, tuttavia ne percepisco il valore e la profondità. Viviamo in un’epoca di iper connessione, dove la lente di ingrandimento del giudizio degli altri, è sempre presente nella nostra vita, quindi piuttosto preferisco dirigere la mia anima verso la discrezione e la solitudine, verso il recupero di un contatto profondo e autentico con la natura. E lasciare questa miriade di occhi che ci osservano sullo sfondo, lo dico perché in questo meccanismo si gioca il segreto della nostra felicità. Questo iper contatto con gli altri sembra essere all’origine delle nostre ansie. Quindi il pianoforte, che è anche il simbolo della solitudine, mi permette però di affrontare una condivisione collettiva. Questo per me è il grande paradosso della musica: stare in solitudine e insieme agli altri nello stesso momento.

Il pubblico, quindi, lenisce la solitudine dell’artista?

Quando mi trovo con il cuore tremante davanti a un pianoforte ho la netta sensazione che la mia anima si moltiplichi per le mille vite che ho intorno, ognuna diversa, unica ed irripetibile. Questo salto verso il cuore della gente è spaventoso e sublime al tempo stesso. Suonare il pianoforte è anche entrare in contatto con il proprio abisso ed incontrare ogni volta i propri draghi interiori. Questa è la parte più difficile.

Ogni tanto le capita di avere paura di fare questo salto?

Diciamo che ogni tanto mi capita di non avere paura, molto raramente. Io non so se avrò ancora la forza di affrontare questo viaggio negli inferi della mia anima per andare ad afferrare un lembo di bellezza e condividerla. Però è la mia missione. È quella che i giapponesi definiscono “la chiamata dell’imperatore”, ossia affrontare un viaggio interiore difficile al termine del quale mi attende una gioia sconfinata. Vale la pena vivere per questo.

Recentemente è stato ambasciatore dell’Earth Day European Network a Glasgow. Come è stata questa esperienza?

Ho avuto il grande onore di suonare in prima assoluta mondiale il brano “Our Future”, tratto dal mio ultimo album. È una composizione per pianoforte inquieta che vuole offrire uno sguardo sul futuro della terra attraverso gli occhi pensosi dei più piccoli. Il mondo degli adulti trascina i popoli verso la conflittualità – lo stiamo vedendo in questi giorni – animato da brama di potere e ricchezza. La natura viene saccheggiata, violentata. Solo i bambini e le nuove generazioni ne riconoscono immenso valore. Con “Our Future” voglio raccogliere come in un tamtam gli slanci e i sogni di tanti giovani attivisti che in tutto il pianeta stanno lottando per un futuro più pulito e luminoso.

Nel suo ultimo album “Estasi” è presente anche un brano intitolato “Woman warrior”. Come è nato?

Mentre lo stavo componendo mi sono accorto di una energia sotterranea che percorre questo brano, un impulso ritmico su cui poggia una dolce melodia. Allora ho subito pensato alla determinazione del mondo femminile ed ho voluto che queste note rappresentassero in musica la donna guerriera. Io vorrei tanto che nel mondo futuro il femminile sia finalmente il protagonista di una nuova sensibilità collettiva.

Oltre che in Italia e in Europa, il suo tour farà tappa in Giappone. É affascinato dalla cultura orientale?

Per decenni il mondo artistico ha visto nell’America e nei paesi anglosassoni un’ideale da raggiungere. Io non so bene per quale motivo, invece, sono fortemente attratto dall’Oriente e da culture che vedono nel rispetto e nella gentilezza i propri elementi fondamentali. Io credo che l’Oriente, con la sua saggezza millenaria, possa rappresentare una salvezza per l’Occidente.

In effetti “Mindfulness”, un altro pezzo di “Estasi”, richiama il suo amore per l’Oriente.

La solitudine, la meditazione, lo sfuggire un attimo da questa esposizione mediatica a cui tutti stiamo andando incontri sono metodi nuovi e rivoluzionari ma che appartengono a una sensibilità orientale millenaria. Dobbiamo riscoprire queste diverse dimensioni dello spirito fatte di attesa e contemplazione per non farci sopraffare dall’ansia e dal panico. Due mostri che purtroppo conosco benissimo.

Oggi sarà sul palco del Creberg di Bergamo. Ad un certo punto dovrà fare “il salto” verso la musica. Cosa può fare il pubblico per aiutarla a saltare?

Arrivare al concerto con i pori dell’anima aperti, cercando di non giudicare la mia fisicità, perché vedrete sul palco una persona a suo modo goffa. Desidero che quella sera ognuno possa fare pace con se stesso e con i propri draghi interiori e si riscopra eccezionale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!