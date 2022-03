Gara di solidarietà: comuni, associazioni e privati bergamaschi in aiuto ai profughi ucraini - BergamoNews

Bergamo. Tantissimi i comuni e le associazioni che, in questi giorni, si stanno muovendo per sostenere i profughi ucraini. Una catena umana che si spinge da Bergamo e provincia fino all’Ucraina e che punta a dare un contributo concreto a chi scappa dalla guerra. Come? Con cibo, beni di prima necessità, medicinali e anche con l’invio di denaro per concorrere al sostentamento.

Tra i tanti, il comune di Lovere che, in collaborazione con l’associazione “Domani Zavtra”, dalla pagina Facebook del suo sindaco, Alex Pennacchio, ha rivolto un appello ai cittadini con queste parole: “Come sapete il popolo ucraino sta vivendo giorni di terrore e devastazione ai quali non possiamo assistere da spettatori insensibili e inerti. In queste circostanze così drammatiche faccio appello alla solidarietà e al grande spirito di generosità che da sempre contraddistingue la nostra Comunità e vi invito a contribuire alla raccolta di generi di prima necessità che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Domani Zavtra”, ha organizzato presso il Municipio. C’è bisogno di tutto, ma viene segnalata in particolar modo la carenza di materiale sanitario di primo soccorso quali: garze sterili, cerotti di varie dimensioni, disinfettanti, salviettine umidificate, guanti sterili, soluzione fisiologica, creme cicatrizzanti”.

Anche il comune di Verdellino ha dato vita ad una gara di solidarietà: “Anche a Verdellino siamo pronti a fare la nostra parte – ha scritto sulla sua pagina Facebook il primo cittadino Silvano Zanoli -e ad accogliere e sostenere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra. La nostra comunità si stringe intorno al dolore del popolo ucraino che sta affrontando i giorni più bui di questo terribile periodo. Di fronte a una tragedia umanitaria come questa, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire sostegno e assistenza. Informeremo il Prefetto di Bergamo della nostra disponibilità a offrire piena collaborazione al Governo in vista dei probabili numerosi arrivi previsti sul territorio italiano e ci mettiamo a disposizione per organizzare ospitalità ed accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra, con particolare attenzione a donne e bambini. Ci organizzeremo a breve anche per un’eventuale raccolta di farmaci e fondi da donare al popolo ucraino. Esprimiamo grande preoccupazione per l’evolversi della situazione e la nostra più profonda solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina, auspichiamo inoltre con forza il cessate il fuoco e il ritorno al confronto diplomatico”.

Il Roma Club Bergamo “XII Legio Cisalpina” ha aperto una raccolta fondi: “Fino al 15 marzo sarà attiva una raccolta fondi, per far arrivare direttamente in Ucraina, cibo, coperte, trasportini e medicinali per cani e gatti. Athos Saulle Husse Como consigliere del club e titolare di un negozio per animali, si occuperà di raccogliere i fondi, tramutarli in merce e consegnare il tutto all’allevatrice @oksanazahorulko de Il Regno degli Gnomi che si occuperà di organizzare le spedizioni. Per donare, effettuate un bonifico intestato a “SAULLE ATHOS” indicando nella causale “Ucraina DOG” IBAN: IT81G0306951270100000061270″.

A Gorle lo sport è anche solidarietà e l’Asd Pallavolo Gorle vuole dimostrarlo con i fatti. Chi volesse donare alimenti a lunga conservazione o vestiti per bambini può inviare un messaggio sulla sua pagina Facebook, un’e-mail a pallavolo.gorle@gmail.com. Bimbinfasce organizza una raccolta di marsupi. In un post sulla sua pagina Facebook viene specificato che “in questi giorni tantissime famiglie ucraine stanno cercando di fuggire dal loro paese per proteggere i figli dalla guerra. Molte lo fanno a piedi e, con supporti per portare i loro bambini, sarebbe, per quanto possibile, molto più semplice. Bimbinfasce donerà alcuni dei suoi marsupi per aiutarli”. L’associazione raccoglie e accetta marsupi anche non ergonomici. Per ragioni di praticità, invece, non vengono raccolte fasce e marsupi da montagna. Si cercano anche assorbenti per le donne e pannolini per i bambini, prodotti per l’igiene personale.

L’Associazione “Zlaghoda” di Mornico al Serio è un ‘organizzazione no profit di Bergamo che promuove da anni la cultura ucraina in Italia. Una famiglia ucraina mornicese sta collaborando con l’Associazione per recuperare i beni fondamentali da mandare in Ucraina. Sabato 5 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 ha organizzato una raccolta beni presso il palazzo comunale. Ogni bene può essere d’aiuto, ma in questo momento i beni fondamentali richiesti sono i seguenti: prodotti alimentari di lunga conservazione (pasta, riso, tonno, fagioli, piselli, carne in scatola, passata di pomodoro, zucchero, olio, caffè, tè in bustina); camomilla (utile per preparare bevande calde per scaldare i bambini). Molto graditi anche i dolcetti per i bambini come le brioches; prodotti per l’igiene personale, piccoli elettrodomestici come bollitori, microonde, materiale sanitario tra cui garze, siringhe, bende, antinfiammatori, antibiotici e materiale da lavoro come torce, pile e guanti da lavoro. La Cooperativa Sogno Onlus e la Parrocchia di Predore organizzano una raccolta di cibo a lunga scadenza, abbigliamento e farmaci. Chiunque volesse partecipare può donare qualsiasi tipo di bene di separare direttamente alimenti, vestiario e medicinali in modo da facilitare i tempi di spedizione. Il punto di raccolta è all’Oratorio di Predore, dove si possono lasciare le proprie donazioni nel garage che si trova sotto il tendone. Le donazioni si potranno effettuare fino al 5 marzo alle 10.30. Ecco il dettaglio di ciò che serve in questo momento: bendaggi, tamponi, lacci emostatici, antinfluenzali, antidolorifici, diclofenac, antibiotici, sciroppi per la tosse, spray per naso, calmanti e soluzione fisiologica in bottiglie di plastica. Inoltre si raccoglie cibo a lunga scadenza come: scatolette di carne e pesce, biscotti secchi, tavolette di cioccolato, barrette, frutta secca, scatolette di mais, fagioli, ceci, abbigliamento termico e power bank (caricatori portatili per smartphone). Florian Maison Ristorante Umberto De Martino, a San Paolo d’Argon, è diventato punto di raccolta per l’Ucraina. Si raccolgono: spugne emostatiche, vestiti termici e sacchi a pelo e generatori di corrente. Servono kit di primo soccorso e prodotti di igiene, pannolini per bambini, detergenti e prodotti alimentari a lunga conservazione. Inoltre, bisogna trovare dei contatti e disponibilità per procurare giubbotti anti proiettili, caschi e ricetrasmittenti. Spazio2020 di Seriate partecipa, in collaborazione con Spazio Circo, alle raccolte indette da associazioni ed Enti della Provincia di Bergamo per raccogliere: scarponi e scarpe da ginnastica in buono stato, calze e intimo nuovi, smartphone, materiale sanitario e farmaci, in particolare disinfettanti, antisettici, garze, bende, fisiologica, lacci emostatici, siringhe, guanti in l’attrice, antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, forbici, termometro, teli sterili, ghiaccio istantaneo. Gli aiuti verranno portati personalmente da volontari entro fine marzo.

Spazio 2020 è a Seriante in via Deco’ e Canetta, 18. Gli orari di apertura sono: lunedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 9.30 alle 11.30; e sabato dalle 14.30 alle 16. L’Ordine dei medici veterinari di Bergamo informa che la dottoressa Marianna Chemollo sta collaborando alla raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini che sono riusciti ad arrivare in Polonia e Romania dalle zone di guerra. Si tratta soprattutto di mamme, bambini e anziani. Un primo pullman di aiuti partirà da Urgnano tra alcuni giorni.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!