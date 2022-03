Fiorentina-Juve di Coppa Italia, Bentornato papà o Le Iene? La tv del 2 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 2 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Bentornato papà”. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole far si strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto un prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. I momenti più divertenti delle ultime stagioni di “Un’ora ola Vi vorrei”. Umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione affrontati da Enrico Brignano nel suo consueto modo, dissacrante ed ironico.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Fiorentina e Juve.

Su Italia1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “47 metri”; su La7D alle 21.30 “Page eight”; su La5 alle 21.05 “È complicato”; e su Iris alle 21.10 “Seven”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Luisa Miller”, melodramma tragico in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto di Salvatore Cammarano dal dramma Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Personaggi e interpreti: Luisa Miller Olesya Golovneva, Miller Vladislav Sulimsky, Il Conte di Walter Taras Shtonda e Rodolfo Luc Robert.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock – ssx/Capitan Harlock”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

