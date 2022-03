Cisl Bergamo, pronta la macchina per le RSU: interessati 32mila lavoratori - BergamoNews

Bergamo. Si avvicina la data delle elezioni per le RSU di scuola e pubblico impiego: dal 5 al 7 aprile prossimi, infatti, quasi 32mila lavoratori del settore pubblico e della conoscenza si recheranno alle urne per rinnovare i propri rappresentanti sindacali.

Dopo il rinvio causato dall’emergenza pandemica, a distanza di quattro anni, Cisl si presenta alla “competizione elettorale” con oltre 1000 candidati, distribuiti in quasi 400 luoghi di lavoro

Nel comparto dell’insegnamento, Cisl Scuola Bergamo è riuscita a presentare le proprie liste in ognuno dei 140 plessi scolastici della provincia, iscrivendo 477 candidati.

Paola Manzullo, segretaria generale della categoria bergamasca, esprime piena soddisfazione “per il riconoscimento mostrato da tutti i profili del Personale delle scuole alla competenza, alla passione e al quotidiano impegno profuso da tutta l’organizzazione per salvaguardare la dignità e la professionalità del loro lavoro. Infatti, in tutte le 140 scuole della Provincia, sono presenti le liste con i candidati Cisl Scuola per le prossime elezioni. Nel ringraziare quanti, in ciascuna scuola, si sono resi disponibili ad assumere la responsabilità della rappresentanza dei valori Cisl e degli interessi collettivi, ricordiamo a tutti l’importanza che le RSU assumono in quanto, nella contrattazione decentrata, vengono effettuate scelte che hanno anche decisiva ricaduta sull’organizzazione del lavoro”.

L’RSU è un organismo, presente nei luoghi di lavoro a rappresentanza dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, formato da almeno tre membri eletti. Tutti hanno diritto di candidatura e di voto, anche quanti non risultino iscritti ad alcuna sigla sindacale. Per la federazione Cisl del pubblico impiego ci saranno 445 candidati in 219 collegi elettorali (quasi l’82% del totale).

“In ogni luogo di lavoro, negli enti locali, nelle funzioni centrali, nell’Ats e negli ospedali di città e provincia – ha commentato il segretario generale di Cisl FP, Angelo Murabito – molte persone hanno scelto di mettersi alla prova con la Cisl. Questa straordinaria voglia di partecipazione ci riempie di orgoglio perché significa che stiamo seguendo la strada giusta, scegliendo le legittime esigenze dei lavoratori e i servizi ai cittadini”.

