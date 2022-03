Capitale della Cultura: dalla Regione in arrivo altri 500mila euro per gli eventi - BergamoNews

Milano. Mezzo milione di euro in più dalla Regione per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023.

“Bergamo e Brescia Capitale della cultura sono come un nuovo Rinascimento, sono un premio alla Lombardia e un riconoscimento alla forte prova vissuta da queste due città, e dalle loro province, in particolare all’inizio della pandemia”.

Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, questa mattina alle Gallerie d’Italia durante la conferenza stampa di presentazione del dossier relativo all’appuntamento culturale del prossimo anno.

“Sottolineiamo che dalla pandemia si esce e si riparte insieme, alla ricerca della nuova normalità che faccia ‘crescere insieme’ le due realtà che, unite, sono la quinta conurbazione d’Italia, il più grande e potente distretto manifatturiero, il secondo comparto produttivo del Bel Paese e uno dei più importanti a livello europeo nonché il quinto territorio per numero di imprese registrate”, ha continuato Fontana.

Un lavoro, quello verso il 2023, che ha mobilitato Camere di Commercio, Coldiretti, Conservatori, teatri, musei, istituzioni e fondazioni culturali. “Tutti chiamati – ha sottolineato il presidente – a sviluppare progetti che promuovano i due territori e lo facciano all’interno di scenari di collaborazione”.

Tra Bergamo e Brescia sta nascendo una ciclovia, a unire le due città, di 75 km, di percorsi culturali e naturalistici con il fondamentale contributo di Regione Lombardia. Una ciclovia che unisce i patrimoni Unesco delle due città, le Mura venete di Bergamo con il complesso di San Salvatore-Santa Giulia e il Capitolium di Brescia. Si stanno sviluppando altresì un cammino di pianura da 120 km e uno di montagna, predisposto con il Club Alpino Italiano (Cai).

“Il 13 dicembre 2022, Santa Lucia, ricorrenza cara a bergamaschi e bresciani – ha detto Fontana – avvieremo un’iniziativa fantastica, unica, importante. Un percorso fatto di numerose iniziative con tavoli tematici su cultura, sport, agricoltura e turismo con Regione che sosterrà tutte le iniziative. Infatti, il Programma operativo annuale per la cultura 2021 dedica uno spazio particolare anche ai percorsi di avvicinamento agli eventi del 2023”.

“Regione Lombardia – ha ricordato il Governatore – ha stanziato 6 milioni per le opere infrastrutturali e previsto investimenti in deroga alla programmazione annuale e triennale di settore. Fondi che serviranno per la via ciclabile, ma anche per la mobilità dolce e sostenibile, rispettosa di ambiente e natura. A queste risorse vanno aggiunti ulteriori 500mila euro che metteremo a disposizione per gli eventi”.

E il presidente ha rimarcato come il dossier “compone quel mosaico della memoria necessario per riappropriarci della nostra storia e generare quello sguardo di prospettiva tipico di due territori operosi come quelli di Bergamo e Brescia. Realtà che sono altresì attive dal punto di vista culturale e creativo”.

