Banco Bpm cede il 39,5% di Factorit Spa alla Popolare di Sondrio - BergamoNews

Banco Bpm nella giornata di martedì 1° marzo ha annunciato di aver firmato per la cessione a Banca Popolare di Sondrio Spa la propria partecipazione complessiva, pari al 39,5% del capitale sociale, detenuta in Factorit Spa, intermediario ex art. 106 TUB che opera nell’anticipazione e nell’incasso di crediti commerciali e nei servizi connessi.

Il corrispettivo pattuito per la cessione alla Banca Popolare di Sondrio Spa, già titolare del 60,5% del capitale di Factorit Spa, è pari all’importo complessivo di 75 milioni di euro, in linea con il valore al quale la quota partecipativa è inscritta nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Il perfezionamento dell’operazione, che si inserisce nell’ambito della più generale azione di razionalizzazione del portafoglio partecipazioni intrapresa negli ultimi anni da Banco BPM, non comporta quindi alcun impatto a conto economico, mentre genera un impatto positivo sul CET1 Ratio Fully Phased pari a 14 basis points rispetto al dato del 31 dicembre 2021.

L’operazione verrà conclusa entro la fine del mese corrente.

