Ancora bel tempo, in arrivo aria fredda - BergamoNews

Il Centro meteo lombardo ci spiega che tempo farà a Bergamo in questo mercoledì 2 marzo con il bollettino curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Proseguono le condizioni di tempo stabile sulla Lombardia grazie a un promontorio di alta pressione che occupa buona parte dell’Europa centro-occidentale, mentre sui Balcani persiste una circolazione di aria fredda e instabile che lambisce ancora i settori adriatici. Da venerdì un nuovo impulso di aria fredda si avvicinerà dal nord Europa verso l’Italia, portando un nuovo generale calo termico, ma sempre in un contesto di tempo abbastanza stabile.

Mercoledì 2 marzo 2022

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità alta in aumento a partire da nord-ovest con passaggio a cielo nuvoloso in serata, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in lieve calo (-3/+1°C), massime in lieve aumento (11/13°C).

Giovedì 3 marzo 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo qualche annuvolamento in mattinata in pianura, ma in graduale dissolvimento.

Temperature: Minime in aumento (0/4°C), massime in lieve aumento (12/15°C).

Venerdì 4 marzo 2022

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con qualche annuvolamento più probabile nelle prime ore del giorno tra pianura e Prealpi, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo (0/+3°C), massime in lieve calo (11/14°C).

