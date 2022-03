Troppo facile per la Dea contro questa Samp, ora testa a Roma: peccato la squalifica di Toloi - BergamoNews

Bergamo. L’Atalanta torna a espugnare il Gewiss dopo lungo tempo e con una prova molto convincente supera agevolmente la Sampdoria. E dire che il pre partita pareva ancora una volta girare la schiena ai nostri, con Malinovsky costretto a dare forfait per un dolore al polpaccio durante il riscaldamento. Ma così fortunatamente non è stato.

Una gara quella disputata dalla formazione nerazzurra sempre in facile controllo, sin dai primi minuti nei quali i blucerchiati hanno subito l’assedio atalantino. Che infatti si è concretizzato dopo soli sei minuti grazie a una rete di testa in tuffo di Pasalic (il sostituto di Malinovsky).

Praticamente per tutta la gara si è vista in campo una sola formazione, con i liguri assolutamente incapaci di imbastire una manovra degna di tale nome. E così, un numero di Pessina permette a Koopmeiners di involarsi verso la porta e freddare l’incolpevole Falcone (il migliore dei suoi).

Forte del doppio vantaggio, la Dea gioca sul velluto divertendo i 10.000 presenti sulle tribune.

Nonostante le due marcature segnate, l’Atalanta continua a spingere sull’acceleratore e l’olandese dal sinistro delicato va nuovamente in rete, ancora una volta con l’altro piede e sull’assist di Miranchuk, nel frattempo subentrato a un Boga meno convincente del solito.

Ma la ciliegina sulla torta arriva a quattro dalla fine, quando il russo si beve tutta la difesa avversaria e, dopo una finta di passaggio ad un compagno, lascia partire un sinistro imprendibile.

Una punizione certamente severa quella subita dalla squadra di Giampaolo, ma che onestamente ci sta tutta. Tra i blucerchiati, a parte il già citato portiere, il solo Caputo ha cercato di emergere dal grigiore generale mentre per il resto è stata notte fonda. Giocando così i liguri dovranno lottare fino alla fine per conseguire la salvezza.

Nella Dea ancora una volta un super Koompeiners che nel giorno del suo compleanno ha siglato la sua prima doppietta italiana. Sontuosa anche la gara di Freuler che ha praticamente fatto quello che ha voluto. Bene nel complesso tutti, con il solo Boga che non ha disputato una prova all’altezza del giocatore che conosciamo. Ma in una serata così si può perdonare anche una prova non eccellente.

Una nota stonata della serata l’ammonizione di Toloi che, diffidato, salterà l’importantissima trasferta con la Roma di sabato prossimo. Per fortuna rientreranno Djimsiti e Demiral per una difesa che dovrà rintuzzare un attacco pericoloso. Avanti così.

