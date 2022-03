Torna lo Sbarazzo dei negozi del centro di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in molte attività commerciali della città. Il 4, il 5 e il 6 marzo il centro di Bergamo si trasformerà quindi in un grande centro commerciale all’aperto, dove andare a caccia d’affari o alla ricerca del capo che ancora manca nel proprio armadio.

”L’iniziativa che è nata come una scommessa è diventata oggi un punto di riferimento per i commercianti ed i cittadini perché punta a valorizzare la merce rimasta nei magazzini, proponendola a prezzi stracciati. La formula Sbarazzo allargata ha dimostrato di funzionare molto bene, fidelizza i consumatori con i negozi. Il centro si trasforma in un centro commerciale per un intero fine settimana – spiega il sindaco Giorgio Gori– in modo da dare visibilità e sostegno ai negozianti del centro, che stanno ripartendo con impegno dopo le difficoltà dovute all’emergenza pandemica. Il commercio del centro ha dimostrato di essere più che mai vivo e solido e attività come questa lo rendono ancora più attrattivo: per questo motivo il Comune di Bergamo favorisce questo tipo di iniziativa, fornendo tutto il supporto e il sostegno possibili”.

Promossa dal Distretto del Commercio di Bergamo, dall’associazione Bergamo InCentro e dal Comune, l’iniziativa è un’occasione sia per gli operatori commerciali, che in questo modo possono proporre ciò che è rimasto in magazzino dopo il periodo di sconti invernali, sia per coloro che desiderano avventurarsi tra gli scaffali dei negozi delle vie del centro.

“Lo sbarazzo è svolto anche in questa edizione in modalità diffusa, ovvero all’interno dei negozi aderenti, nel rispetto della normativa anti-covid – spiega Nicola Viscardi del Distretto Urbano del Commercio – L’ iniziativa è molto sentita sia dai commercianti che dal Comune e dal Distretto che l’appoggiano. Lo sforzo alla base è quello di promuovere il commercio. L’augurio è quello che la prossima edizione ritorni sul Sentierone, a settembre quando sarà del tutto rinnovato, magari senza abbandonare del tutto la formula nei negozi, che ai commercianti è piaciuta. Spero davvero che il prossimo “Sbarazzo” sia una festa di ritorno alla normalità e del commercio in generale”.

Il Presidente dell’Associazione Bergamo InCentro Marco Recalcati: “Lo Sbarazzo fatto nei negozi funziona bene ma manca il contorno della città. Le adesioni sono state buone anche per questa edizione, quindi la scelta è vasta e differenziata come tipologie commerciali con grandi affari e tanti prodotti di qualità. Naturalmente il nostro desiderio è poter tornare sul Sentierone per l’edizione di settembre, sperando magari di essere proprio noi con lo Sbarazzo – anche se sappiamo che piazza Matteotti sarà cantiere fino a fine anno – a inaugurarlo nella sua nuova veste. Quest’anno si sono aggiunti anche negozi a catene e mi fa piacere che questi negozi di livello nazionale abbiano capito che la nostra iniziativa funziona bene, tra questi Boggi, Marnella e Mandarina Duck”.

